Liberato dopo cinque anni il coccodrillo con la gomma al collo

Da circa cinque anni portava al collo la gomma di una motocicletta, un ''collare'' da cui non riusciva a districarsi e che per un coccodrillo poteva risultare fatale con il passare del tempo. Per fortuna però è arrivato il lieto fine per il rettile di oltre cinque metri che abita il fiume Palu, nella provincia di Central Sulawesi, in Indonesia. A sei anni dal primo avvistamento e dopo numerosi tentativi: il coccodrillo è stato liberato dallo pneumatico.

Era da diverso tempo che le autorità locali e alcuni residenti della città di Palu cercavano invano di avvicinare il grosso rettile, temendo che potesse soffocare con la crescita delle sue dimensioni. Nel 2020 il anche il noto presentatore televisivo australiano ed esperto di coccodrilli Matthew Nicholas Wright aveva tentato di intrappolare l'animale per poi aiutarlo, ma senza successo. Alla fine a salvare il coccodrillo, soprannominato dalla popolazione “buaya kalung ban”, che significa “coccodrillo con una collana di pneumatici", è stato un residente, il 35enne Tili, che intervistato dai media locali ha raccontato il salvataggio: "Ci ho messo tre settimane per rintracciare il rettile. Ho fatto tutto da solo: prima ho allestito una trappola con polli e anatre come esca, poi al secondo tentativo, sono riuscito a prenderlo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo aver immobilizzato il coccodrillo con alcune funi, Tilli e altre persone lo hanno portato a riva, per poi rimuovere la gomma con una motosega. Come quella ruota sia finita intorno al collo dell'animale rimane ancora un mistero: secondo le autorità indonesiane potrebbe trattarsi di un tentativo di cattura non andato a buon fine, che ha condannato l'animale a sei anni di sofferenze. Un purgatoria che, per fortuna, adesso è finito.