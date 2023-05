I 6 comportamenti più strani dei gatti

La maggior parte dei genitori di gatti concorda sul fatto che i loro amici felini spesso hanno comportamenti strani.

Ma quello che noi consideriamo come strambo e divertente, non è altro che il tuo gatto che segue il proprio istinto.

Scopriamo i 6 comportamenti più bizzarri del tuo gatto.

1. Impastare con le zampe

Una delle manifestazioni di affetto più comuni e distintive del gatto è il cosiddetto “impastare”; ovvero, sei sul letto o sdriato sul divano e loro si presentano per massaggiarti.

I gattini che allattano impastano per stimolare il flusso del latte materno, mentre i gatti adulti usano questo comportamento per coccolare l’essere umano amato, e creare un letto comodo sul quale riposarsi o esprimere contentezza.

Nel mondo dei gatti, impastare equivale a esprimere amore e sicurezza.

2. Presentare la coda

Un gatto che ti mostra il sedere sembra una delle cose strane e meno affascinanti che fanno questi felini.

Questo accade spesso quando camminano avanti e indietro mentre li accarezzi, e invece di un'interazione faccia a faccia, il tuo micio si gira e ti presenta la coda in faccia.

Secondo il linguaggio felino, presentare prima la coda è un segno che il tuo gatto si fida di te.

Quella posizione della coda alta è come un saluto amichevole.

3. Fissare il nulla

I gatti si sintonizzano sul loro ambiente, sentono e vedono cose che le persone non possono vedere.

Potrebbe spaventarti vedere il tuo micio seduto in un angolo a fissare qualcosa di invisibile, ma stai tranquillo perché quegli occhi felini sono concentrati su qualcosa di importante.

I gatti sentono cose nella gamma degli ultrasuoni che gli umani non possono avvertire. Hanno anche un raggio uditivo molto diverso, un udito più alto e più basso rispetto a molti altri mammiferi.

Quando vedi il tuo felino fissare il nulla, è probabile che il tuo gatto stia segueno il rumore di insetti.

Secondo Live Science, gli esseri umani vedono la luce in uno spettro di colori dal rosso al viola, mentre alcuni animali (compresi i gatti) vedono lo spettro ultravioletto che è, invece, invisibile per noi.

4. Correre per casa

Tra le cose più strane che fanno potrebbe essere correre per casa; un momento sono seduti lì, silenziosi e senza pretese, e un secondo dopo sfrecciano attraverso la stanza alla massima velocità per inseguire... niente.

Questo comportamento, noto come Frenetic Random Activity Periods o FRAPS, potrebbe spaventarci, specialmente se accade nel cuore della notte, ma ha diverse cause.

Nella maggior parte dei casi, è un modo di espriemre la loro energia repressa oppure contrastare la noia.

Secondo PetHealth Network, alcuni gatti potrebbe correre per casa dopo aver usato la lettiera perché si sentono bene dopo aver espletato i loro bisogni fisiologici.

5. Leccare i capelli

Ti è mai capitato di vedere il tuo gatto leccarti i capelli? Non preoccuparti perché è un modo tutto particolare di esprimere affetto e sottolineare il legame con te.

Il tuo pet che ti lecca i capelli sta esprimendo amore, è un vero e proprio modo di prendersi cura dell’essere umano di riferimento.

6. Nascondersi in scatole e piccoli spazi

Ti sei mai chiesto: perché i gatti adorano le scatole? C'è qualcosa di più carino che vedere una faccia adorabile che spunta da un sacchetto di carta? O trovare il tuo gatto raggomitolato in una minuscola scatola di cartone tre volte più piccola?

I gatti adorano cercare piccoli nascondigli, e sebbene questo comportamento sia strambo, fa sentire i gatti più sicuri.

Cercano conforto, sicurezza e calore in luoghi che ti sembrano così strani, come una scatola di scarpe o il lavandino del bagno.

Come predatori, i gatti trovano istintivamente nascondigli da cui inseguire la preda. Ma in quanto prede, apprezzano anche i nascondigli difensivi per stare al sicuro.

Questo effetto fasciante che si crea nel raggomitolarsi in piccoli spazi piace moltissimo ai gatti, per questo potrebbe capitare di trovare il tuo pet rannicchiato dentro piccole scatole; ricorda, che questo è anche un modo tutto particolare che questi felini hanno per calmare lo stress.