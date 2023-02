Compra un divano: dentro ci trova un cane

Compra un divano usato e quando glielo consegnano a casa si accorge che dentro c'è una graziosissima cagnolina: Mel. La storia arriva dal Brasile e più precisamente da Joinville, nel nord di Santa Caterina. "Qualcuno ha comprato un divano usato e il cane è arrivato in regalo dentro il divano stesso. Sembra incredibile, ma è esattamente quello che è successo", si legge nel post del "Frente de Ação pelos Direitos Animais", ovvero il Fronte per i diritti degli animali (Frada).

Non si sa come la cagnolina sia finita in quel sofà. Certo, l'ipotesi più plausibile è che l'animale fosse del proprietario precedente o che comunque sia stato messo lì da qualcuno che forse voleva disfarsene. La sorella dell'acquirente, commentando il post su Instagram, ha infatti spiegato che il cane, di sette mesi e di taglia media, non può essersi ficcato nel divano da solo: "Mio cognato ha dovuto strappare il fondo per tirarla fuori, poveretta. Aveva molta fame e sete, anzi stava per morire".

Una vicenda triste dunque, ma a lieto fine. Fortunatamente, la cagnolina è stata adottata da un'altra donna Soraya che gli ha dato lo stesso nome del suo cane morto quasi 2 anni fa. "Sono troppo felice che sia arrivata nella mia vita" scrive la donna in calce al post. "Ha i suoi stessi occhi. L'amore ha vinto".