Cuccioli gettati come spazzatura

Erano stati chiusi in una busta di plastica e gettati in un cassonetto, destinati a morte certa, ma un cittadino si è accorto dei guaiti di tre cuccioli di pochi giorni e oggi sono salvi. È accaduto a San Giovanni Rotondo, in zona Matine. Il cittadino si è attivato immediatamente contattando un volontario, intervenuto subito sul posto per recuperare e mettere in salvo i piccoli, accuditi poi da un gruppo di volontari e dal servizio veterinario, allertato dalla Polizia Locale.

L’autore dell’abbandono è stato identificato grazie ai sistemi di videosorveglianza sparsi sul territorio. Il personale diretto dal comandante della Polizia Locale di San Giovanni Rotondo, Giuseppe Bramante, ha svolto le indagini e il fascicolo è stato depositato alla Procura di Foggia.

“Sarebbe troppo riduttivo definire questo gesto semplicemente vile e inumano - è il commento del sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti - Siamo davanti a un episodio che genera incredulità e tristezza, un reato da condannare senza ‘se’ e senza ‘ma’. Mi viene solo da pensare a quanta miseria umana possa esserci dietro una scelta di questo tipo, a come si possa fisicamente chiudere dei cuccioli in una busta e lasciarli al loro destino. Mi pongo delle domande ma non riesco a trovare delle risposte”.

La lotta al randagismo e agli abbandoni, promette, “si farà ancora più dura”. Di situazione “insostenibile” ha parlato anche il referente comunale per la prevenzione e la lotta al randagismo, Alberto Pietroboni. Il comandante Bramante auspica l’avvio di “una campagna informativa sull’argomento mirata ad invogliare i detentori di animali domestici, non solo alla loro capillare registrazione all’anagrafe canina, ma anche a ricorrere, qualora lo ritengano opportuno, alla loro sterilizzazione, così da ridurre anche il fenomeno che, a seguito dell’abbandono, sfocia poi nel randagismo”.