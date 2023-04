Avvistati i cuccioli di Jj4: come stanno

I cuccioli di Jj4 per ora sembrano in buone condizioni, nonostante l'assenza della madre. L'avvistamento dei tre piccoli plantigradi, di cui riferisce TrentoToday, è avvenuto nei giorni scorsi. I tre esemplari, che secondo gli esperti avrebbero tra i 15 e i 16 mesi e pesano circa 40 chili, sono stati individuati dalle fototrappole piazzate proprio nell'area in cui era stata catturata JJ4: i tre orsi si muovono e mangiano assieme e, dalle immagini, appaiono in buona salute.

I tre si confermano piuttosto territoriali, in quanto sono stati avvistati nell'area del Noce vicina ai boschi di Caldes, il luogo in cui si è consumata la tragedia di Andrea Papi e dove evidentemente hanno vissuto sempre assieme a JJ4. Sempre secondo gli esperti, i cuccioli sarebbero già svezzati e indipendenti e, comunque, sarebbero stati lasciati dalla madre nelle settimane a venire rispetto alla sua cattura, per permetterle di accoppiarsi nuovamente.

Intanto il destino di Jj4 è ancora incerto. L'orsa responsabile della morte del 26enne è rinchiusa nel rifugio faunistico Casteller. Si attende ora la decisione del Tar, prevista per il prossimo 11 maggio, sull'ordinanza di abbattimento disposta dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti.