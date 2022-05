Delfini al largo della Sardegna, ma tra poco arrivano gli yacht e dovranno traslocare

Costa Smeralda e La Maddalena, non c’è meta più gettonata per yacht e imbarcazioni che d’estate affollano il mare al largo della Sardegna. Relax per gli uomini, che trasforma uno scrigno di biodiversità in habitat invivibile per le centinaia di specie marine che lo popolano. E i 17 tursiopi che hanno salutato i biologi e i naturalisti durante l’ultimo monitoraggio primaverile confermano che laddove c’è affollamento turistico, la biodiversità è compromessa. Soprattutto per chi, come tutti i cetacei, utilizza i suoni come strategia principale di sopravvivenza. A causa dell’inquinamento acustico atteso per i prossimi mesi infatti, questa specie sarà probabilmente costretta ad un “trasloco” forzato in acque meno frequentate.

“Il numero degli animali avvistati - scrive lo staff di SEAME Sardinia - è probabilmente una sottostima, che dovremo verificare con l’analisi della fotoidentificazione. Femmine, piccoli, maschi e giovani hanno offerto le loro sagome alle nostre fotocamere e abbiamo notato un comportamento confidente di quasi tutti i gruppi incontrati, con numerosi salti e bow-riding (il nuoto a prua dell’imbarcazione). Ciò è probabilmente dovuto non solo al nostro approccio “soft” per ridurre il disturbo sugli animali, ma anche allo scarso traffico nautico presente in queste settimane, che rende la pressione dell’inquinamento acustico ancora sopportabile per questi mammiferi marini”. Una specie conosciuta per la propria intelligenza che vive in acque basse fino ai 200-250 m di profondità e che utilizza i suoni per orientarsi, cacciare per mezzo dell’ecolocalizzazione e comunicare grazie a un “fischio” unico per ogni esemplare. Una sorta di “firma” individuale. E per capire il pericolo che questa specie corre - al pari di balene, balenottere, capodogli e altri cetacei - basti pensare che un tursiope emette bande sonore che vanno da 4 a 26 chilohertz. Mentre un sonar installato su una nave che passa di là, copre le loro comunicazioni con un’alta frequenza sparata tra 1 e 100 chilohertz.