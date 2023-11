Comportamenti ossessivo-compulsivi nel gatto: come riconoscerli e aiutare il peloso

Comunemente si pensa che i gatti siano animali che non si affezionano ai loro padroni e tendenzialmente egoisti. In realtà sono molto sensibili e soffrono parecchio determinate situazioni di conflitto o cambi repentini, tanto che in alcuni casi potrebbero essere soggetti ad ansie e stress.

Questa forma di disagio può coinvolgere anche la sfera fisica e il felino come reazione potrebbe sviluppare una serie di comportamenti ossessivi e disturbi comportamentali. Riuscire a intercettare e a capire bene questi atteggiamenti non è semplice perché inizialmente il quattro zampe potrebbe manifestarli solo nel momento in cui vive l’evento traumatico. Se però non si comprende in tempo il suo stato emotivo, a lungo andare rischiano di diventare sempre più intensi tanto da rendere difficile la guarigione.

Cos’è il disturbo ossessivo compulsivo

Il disturbo ossessivo-compulsivo è un comportamento che spinge il gatto a eseguire determinate azioni in modo ripetitivo. Il più delle volte, sono azioni esagerate e senza uno scopo preciso. Infatti, quelli che all’inizio sembrano gesti normali, con il passare del tempo si trasformano nel modo che ha Micio per alleviare il trauma o il disagio.

Come per ogni situazione generata da un trauma, bisogna capire qual è stata la causa scatenante. Di solito una delle motivazioni più comuni è la presenza di altri gatti in casa. Infatti, prima di introdurre un nuovo micio, all’interno della famiglia è sempre meglio farlo in modo graduale per ridurre lo stress. Anche il mancato legame con il proprietario o trascorrere molte ore da solo possono essere fattori a rischio.

Quali sono i comportamenti ossessivi-compulsivi più diffusi

I disturbi ossessivi-compulsivi dei gatti si manifestano in diversi modi, come:

Grooming: il gatti amano la tolettatura a cui dedicano la maggior parte del tempo quando sono svegli, ma se trascorrono l’intera giornata a leccarsi, siamo davanti a un disturbo. Nel caso in cui questo comportamento dovesse diventare eccessivo, il felino potrebbe arrivare perfino a strapparsi il pelo sulla pancia e avere quella che si chiama alopecia psicogena. Prima di arrivare a questa conclusione, però, è importante che Micio venga visitato da un veterinario, perché può succedere che l’eccessiva tolettatura dipenda da un disturbo allergico o dalla presenza di parassiti nel manto

Autotraumatismo: molti gatti reagiscono facendosi del male come ad esempio mordendosi una zampa a tal punto da farla sanguinare. Nei casi più difficili possono rivolgere lo stesso atteggiamento agli altri animali o agli umani

Sunzione oggetti: molto diffuso nei gattini che compensano l’assenza della madre succhiando e masticando lana e tessuti, diventa un problema nel momento in cui lo fanno anche in età adulta. Si tratta di un meccanismo di difesa che porta il gatto a compiere gesti che lo riportano all’infanzia quando si sentiva protetto. Il rischio è che il quattro zampe ingerisca dei pezzi di stoffa che vadano a generare ostruzioni intestinali

Picacismo: il gatto tende a ingerire oggetti non commestibili come bottoni e giocattoli, che mettono in pericolo la sua salute

Correre in circolo: si manifesta quando il gatto sente il bisogno di superare una situazione negativa, compiendo un’azione fisica

Miagolio intenso: il gatto tende a far continui vocalizzi senza alcun motivo

Allucinazioni: i gatti cominciano a scappare da pericoli immaginari o fissano il vuoto

Come curare il comportamento compulsivo ossessivo

Cosa fare allora per aiutare Micio a superare i suoi traumi? Il primo passo da compiere è non incentivare il suo comportamento compulsivo dandogli troppe attenzioni o accarezzandolo mentre si lecca o mastica un oggetto. Il gatto potrebbe pensare che quello che fa è giusto e sentirsi quindi “autorizzato” a continuare. Allo stesso tempo è inutile rimproverarlo, anzi questo potrebbe aumentare ancora di più il suo disagio, meglio distrarlo quando inizia con uno dei suoi comportamenti.

Una delle soluzioni più efficaci è il gioco interattivo perché permette di trascorrere più tempo in compagnia e nello stesso tempo queste attività lo aiutano a rilassarsi. Lasciategli a disposizione tutti i suoi giochi, il mangiare e l’acqua in modo da potervi accedere ogni volta che vuole. Inoltre, permettetegli di guardare all’esterno e vedere cosa avviene fuori dalla casa per stimolare la sua curiosità.

Oltre a questo, è bene far visitare il gatto per escludere che ci siano problemi fisici e se il disturbo dovesse diventare grave fatevi aiutare da un medico comportamentalista che saprà riconoscere la fonte di stress e vi aiuterà a gestire il problema.

Articolo originale su Today.it