Cane antidroga sotto stress, la polizia blocca le operazioni

Ector, il cane antidroga della polizia locale di Piacenza, è sotto stress. Ha comportamenti strani. Ha perfino tentato di mordere un passante, con l'aggravante che il poveretto non aveva nemmeno un pezzetto di fumo in tasca. Lui ama i luoghi tranquilli. E la folla – mai espressione umana sarebbe più appropriata – lo manda letteralmente in bestia.

Secondo gli specialisti che lo hanno psicanalizzato, è colpa del lockdown. Impossibile quindi portarlo a scuola tra gli studenti, oppure nel caos delle feste di quartiere, o in stazione quando arrivano i forestieri sui treni da Bologna e Milano. Purtroppo è anche l'unico cane in dotazione e, senza Ector, come scrive Filippo Mulazzi su IlPiacenza, l'unità cinofila è stata costretta a sospendere le operazioni.

Pagato dal ministero

Il pastore tedesco piacentino, dallo sguardo troppo timido per combattere i narcos padani, non diventerà mai una star della tv come un suo famoso collega austriaco, il commissario Rex. Sarà però ricordato come uno dei cani più costosi d'Europa: per il suo arruolamento nel 2020 il ministero dell'Interno, attraverso la prefettura, aveva infatti pagato la bellezza di quasi quarantacinquemila euro. Per la precisione 44.591,87, come è scritto nel rapporto del Comune sull'attività della polizia locale.

Sono soldi stanziati dal governo per il progetto ministeriale Scuole sicure: “per la prevenzione e il contrasto dello spaccio nei pressi degli istituti scolastici”, dichiarava fiducioso due anni fa il comando della polizia locale, e “per la copertura delle spese necessarie all'istituzione dell'unità cinofila, acquisto del cane, attrezzature e attività formative nonché materiale, cibo, accessori e servizi”.

Ma a Ector non sono bastate le centoquaranta ore del corso di addestramento, anche se era stato organizzato dalla Scuola interregionale di polizia locale con l'unità cinofila di Prato. E nemmeno la prospettiva di lavorare con la questura, il reparto di prevenzione e crimine Emilia Romagna, il comando provinciale dei carabinieri e la guardia di finanza.

La seduta "psicanalitica"

“Su Ector ho seri dubbi – dice a IlPiacenza il comandante della polizia locale, Mirko Mussi -. Abbiamo una perizia che ha evidenziato delle criticità. Il gruppo cinofilo di Milano ha nove persone, entrano nelle scuole. Noi non possiamo farlo”. Per capirne di più, il cane poliziotto è stato sottoposto a una specie di seduta psicanalitica. “Quando è arrivato, è scoppiata la pandemia con il conseguente lockdown – aggiunge il comandante della polizia locale – così Ector è rimasto fermo. Poi, entrato in servizio nel luglio 2020, la vicenda della caserma Levante ha interrotto le collaborazioni con l'Arma”. Quella è stata una brutta storia, già risolta con una raffica di condanne, di carabinieri diventati spacciatori. E lì non solo Ector, ma anche poliziotti con la stoffa del commissario Rex, sarebbero rimasti disorientati e delusi dal genere umano.

“La relazione cinotecnica ci dice che ha difficoltà oggettive – spiega testualmente la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi –. Ector esce solo in situazioni con poche persone presenti e con una museruola. Ha un fiuto pazzesco, ma un comportamento strano. Durante il covid ha vissuto troppo tempo al chiuso, inattivo. Ci è stato sconsigliato di andare avanti con l'addestramento. Se morde un bambino durante i controlli, saremmo nei guai”.

Il salvataggio al parco

Povero Ector, in consiglio comunale è stato perfino accusato di pigrizia. “Chiediamo che venga utilizzato, invece di tenerlo sulla sua brandina a riposare”, protestava nella primavera 2021 il consigliere Christian Fiazza. Certo, è costato un patrimonio, se si aggiungono 9.600 euro per adeguare un Fiat Doblò al suo trasporto, 3.500 euro per toelettatura, visite e vaccinazioni e ulteriori 400 euro per un corso di ripetizioni supplementari che non sono servite a promuoverlo.

Il suo gesto di eroismo l'ha comunque compiuto. Mancava una settimana alla fine di agosto. Portato dalla sua conduttrice al parco della Baia del Re, Ector ha annusato l'aria, come solo i poliziotti che hanno fiuto sanno fare. Subito dopo ha tirato gli agenti verso la direzione giusta. In mezzo al prato c'erano due minorenni, di 14 e 17 anni, collassati sotto il sole dopo un eccesso di fumo e alcol. Hanno dovuto ricoverarli in ospedale ma, grazie a Ector, sono stati salvati. Forse, almeno per questo, prima di essere messo in pensione dopo appena due anni di servizio, il mancato commissario Ector meriterebbe un premio, un osso. Magari una fetta di salame, che a Piacenza è sempre buono.