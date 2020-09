La strage di farfalle al Firenze Flower Show: tutte morte nella teca sotto il sole

Animalisti scatenati e arrabbiati, come da copione. Ma d'altronde come potrebbe essere altrimenti? Qualcosa evidentemente non ha funzionato a dovere. Avrebbero dovuto essere liberate durante il Firenze Flower Show, un'iniziativa molto curata, apprezzara e seguita. Sarebbe dovuto essere un inno alla bellezza della natura. Invece decine di farfalle chiuse in una teca di plexiglas sotto il sole sono morte stecchite. Lo hanno denunciato alcuni visitatori che hanno poi subito pubblicato sui social network le immagini delle povere farfalle.

Le farfalle morte nella teca assolata alla mostra dei fiori a Firenze

"Le farfalle erano chiuse in una teca di plexiglas e posizionate sotto il sole dalle ore 15:00, la liberazione era prevista per le 15:30 - scrive Patrizia Malizia su Facebook pubblicando le foto – . Alle 15:35 segnalo alla sicurezza che le farfalle sono in sofferenza, smuovono un po' la teca ed inizia la conferenza. Alle 16:05 alzano la teca: nessuna farfalla si alza in volo, questo lo scempio". Alcune associazioni animaliste si sono attivate con le autorità competenti.

"Presenteremo un esposto alla magistratura per la morte di decine di farfalle, soffocate in una teca in attesa di essere liberate", dice Roberto Tomasi, del Comitato Europeo Difesa Animali onlus. "Abbiamo lanciato una campagna di pressione via mail allo sponsor dell'iniziativa e al Flower Show Firenze affinché rispettivamente non organizzi più e non collabori più a simili iniziative, che riteniamo deleterie per le farfalle liberate-utilizzate senza un vero criterio naturalistico, bensi primariamente per far spettacolo".

"Nel contempo intendiamo sensibilizzare anche la Società Entomologica Italiana, visto che il protagonista dell'evento era un entomologo, per chiederle che prenda una posizione nettamente contraria all'utilizzo degli insetti per questi show", conclude Tomasi. Vogliono andare fino in fondo.