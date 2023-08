Trovato un gabbiano agonizzante sulla spiaggia: aveva un amo conficcato nel becco (video)

A lieto fine la storia di un giovane gabbiano reale trovato agonizzante sulla spiaggia di Donnalucata, in provincia di Ragusa, con un amo conficcato nel becco e la lenza impigliata tra gli scogli. Era sotto il sole, agonizzante, a una temperatura di oltre 40 gradi, chissà da quanto tempo. A trovarlo una coppia di turisti che ha allertato prontamente l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). Grazie al tempestivo intervento del delegato, Riccardo Zingaro, il volatile è salvo ma ancora tanti gli uccelli marini, le tartarughe e i piccoli mammiferi che muoiono a causa delle lenze, delle reti e degli ami abbandonati dai pescatori nel mare o a riva.

Il racconto e il video del salvataggio

"Non è stato facile estrarre l’amo, ci sono voluti 45 minuti di particolari manovre; fortunatamente sapevo come fare, ma non si tratta di un’operazione semplice – ha spiegato Zingaro -. Lui si è fatto soccorrere ben volentieri: stava morendo per colpa dell’incuria di pescatori che non considerano quanto male possono fare agli animali abbandonando lenze, reti e ami nell’ambiente. Lo scorso anno salvai persino un cane con un amo conficcato nella bocca".

Una volta estratto l’amo, i volontari dell’Oipa hanno rifocillato e reidratato il povero gabbiano che, dopo mezz’ora, ha aperto le ali e ha ripreso il volo con grande gioia di chi ha assistito al salvataggio. L’Oipa ha colto l’occasione per lanciare un accorato appello a tutti i pescatori: "Non abbandonate le attrezzature da pesca: anche il più piccolo amo, una minuscola rete e la più corta lenza dispersi nell’ambiente possono essere causa di atroci sofferenze e di morte per gli animali che abitano il mare, oltre a contribuire all’inquinamento da plastica e metallo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere su Today.it...