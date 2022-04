Guinzaglio e coprifuoco per i gatti: "Uccidono miliardi di animali"

I gatti in alcune zone dell'Australia saranno ammessi all'esterno solo se portati al guinzaglio dal loro padrone come si farebbe con un cane. Sono le nuove regole che entrano in vigore a luglio decise dal governo federale di Canberra per proteggere la fauna selvatica. Le nuove regole fanno parte di un pacchetto normativo che prevede multe fino a 300 dollari per i proprietari dei gatti trovati all'aperto senza guinzaglio.

La legge "Cat containment" fa parte di un piano decennale dedicata alla promozione della proprietà responsabile. Il ministro dell'Ambiente Rebecca Vassarotti ha affermato che il piano punta a ridurre il numero di animali autoctoni uccisi dai gatti domestici: "Si stima che ogni anno, i gatti di Canberra uccidano 61.000 uccelli, 2.000 mammiferi, 30.000 rettili e 6.000 rane", ha detto ricordando come i felini non siano autoctoni del continente e invece influiscano negativamente sulla fauna selvatica locale.

Secondo i calcoli di uno studio dell'Università Charles Darwin in Australia vi sarebbero 2,8 milioni di gatti randagi e 6,6 milioni di cosiddetti pet, animali da compagnia, che assieme eliminano ogni anno 466 milioni di rettili, 265 milioni di uccelli e 815 milioni di piccoli mammiferi.