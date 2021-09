Il gatto elfo, la nuova razza che ha stregato tutti

Sembianze magiche, orecchie piegate come la mitica creatura: il gatto elfo fa il suo ingresso in "società": alla fiera del Gatto di Milano verrà presentata la più recenti delle razze feline. I primi gattini elfi sono apparsi nel 2006: esternamente assomigliavano a creature mitiche, da cui il nome.

Il gatto elfo è un felino senza peli e la sua caratteristica sono le orecchie larghe con punte ricurve. È un animale molto attivo e curioso, che ricerca il contatto con l’uomo, legandosi molto al padrone, a cui dimostra anche una certa fedeltà. La specie è stata portata dall'America dall’allevatore Kristen Lead e nasce dall’accoppiamento dello Sphynx con l’American Curl.

La nuova razza non presenta particolari problemi di salute congeniti, ma necessita di alcune cure e accortezze particolari. Data la quasi totale mancanza di pelo tende ad avere una pelle piuttosto delicata: è necessaria infatti una pulizia accurata due volte la settimana, per rimuovere le secrezioni sebacee in eccesso. È bene inoltre non esporre il gatto a temperature troppo rigide o a sole particolarmente intenso.

"La manifestazione Quattrozampeinfiera ha lo scopo di far conoscere le diverse razze feline e informare i visitatori sulle loro caratteristiche fisiche, caratteriali, abitudini, alimentazione, nonché, gli aneddoti, le leggende, le storie, che possono essere legate a queste “magiche e affascinanti creature. – dichiara Monica Luppino, responsabile Felis World - Prima di inserire un nuovo amico a quattro zampe nella propria famiglia, è molto importante e soprattutto necessario conoscere bene tutte le sue peculiarità affinché si possa trovare il giusto compagno di avventure per la vita"