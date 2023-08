È nata una giraffa senza macchie sulla pelle: "Unica al mondo"

In uno zoo statunitense è appena nata una giraffa senza macchie. Succede allo zoo di Brights nel Tennessee, è venuta al mondo il 31 luglio. La giraffa "immacolata" è incredibilmente rara. In una nota, lo zoo ha dichiarato che gli esperti di giraffe ritengono che sia l'unica Giraffa camelopardalis reticulata "a tinta unita" vivente in qualsiasi parte del pianeta.

La pelle delle giraffe ha solitamente macchie che variano molto per colore e forma, si va da un modello quasi rotondo con bordi molto lisci a macchie ellittiche con bordi frastagliati o lobati. La sopravvivenza delle giovani giraffe è correlata secondo vari studi al modello di macchie, che può aiutare a fornire il camuffamento nella natura contro i predatori.

Lo schema delle macchie cambia con l’età, il che consente ai ricercatori di identificare i singoli esemplari in base ai loro modelli unici. Un recente studio ha rivelato che le giraffe appena nate con macchie più grandi e macchie irregolari hanno una sopravvivenza più alta durante i primi mesi di vita. Questo aumento della sopravvivenza potrebbe derivare dal miglior camuffamento delle giovani giraffe, ma potrebbe anche essere correlato ad altri fattori non ancora noti.

Alla giraffa del Brights Zoo non è ancora stato dato un nome: sarà deciso nei prossimi giorni, anche grazie a una votazione pubblica sulla pagina social della struttura.

Continua a leggere su Today.it...