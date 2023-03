Una gru a spasso lungo l'autostrada

"Stanno arrivando le gru per il ponte sullo Stretto". Non sono mancate le battute per la gru cenerina sorpresa oggi a "passeggiare" in autostrada. Tanta la sorpresa per gli automobilisti che hanno allertato la polizia stradale. L'immagine caricata sul profilo Facebook di "Autostrade della vergogna", dove si sono scatenati i commentatori, mostra l'esemplare nel momento del soccorso.

Le gru sono uccelli di dimensioni grandi o molto grandi che, con il loro collo lungo e le lunghe zampe, ricordano le cicogne e gli aironi. L'animale è stato trovato intorno alle 9 sulla Palermo-Messina, vicino lo svincolo di Tremestieri. Sta bene e gli agenti lo hanno portato nella sede della polizia stradale di Messina in contrada Scoppo per poi affidarlo alle cure del personale preposto, forestale e veterinari, per i controlli del caso.