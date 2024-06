Gunther VI con Cindy conquistano la Versilia

Sabato 22 giugno ad animare l’estate della riviera toscana arriva la Pet Glamour Parade, un evento imperdibile per tutti i pet lovers e i loro cuccioli condito da iniziative fashion, cultura cinofila, giochi e tanto divertimento, in compagnia di Günther VI, un “toscano” molto speciale e della sua “compagna” Cindy,

Ad organizzarla, invitata dalla Gunther Rescue di Pisa, la Only For Pet Lovers, agenzia milanese specializzata in eventi per il mondo pet che ha curato ogni dettaglio della manifestazione ideata per tutti gli amici a quattro zampe che vivono o sono in vacanza insieme ai loro padroni in Versilia. Gunther VI, oggi il cane di Pisa più celebre del mondo, dopo il successo delle quattro puntate dedicate da Netflix alla sua storia, era tornato di recente agli onori della cronaca per aver “salvato” una bella lupacchiotta che era stata abbandonata in un immondezzaio. La bella cucciola, portata in un rifugio vicino a Milano dal presidente di Gaia Ambiente e Animali, Edgar Meyer, era stata ribattezzata Cindy (come Cinderella, Cenerentola); cercava una casa e lanciò un appello sui social. Gunther VI, il cane pastore tedesco, emblema e simbolo del gruppo finanziario e di ricerca Gunther Trust cui fa capo il Gunther Rescue e classificato dal Guinness dei primati come il cane più ricco del mondo, cercava proprio una compagna e un mese e mezzo fa l’amministratore del Trust, il dottor Maurizio Mian, rispose al suo appello e mandò Gunther a prendere Cindy accompagnato da Alice, la sua addestratrice, per “adottarla” e portarla a Pisa, nella villa dove vive. Era così diventato anche il primo cane al mondo ad aver adottato una compagna.

Questa delicata vicenda a lieto fine ha ispirato il regista di Netflix, Aurelien Leturgie che coi suoi autori ha scritto un canovaccio per realizzare un cortometraggio che sarà mandato in onda negli Stati Uniti e che parteciperà anche ad un festival internazionale dedicato ai cani ed ai loro amici umani.

Il 22 giugno prossimo la coppia di bellissimi pastori tedeschi farà perciò la sua prima uscita ufficiale. Per un giorno intero saranno ripresi dalle telecamere di Aurelien e diventeranno i protagonisti del “cortometraggio”. Sarà il loro “giorno più lungo” in Versilia; infatti Gunther e Cindy alle ore 11 saranno a Camaiore, in occasione della spettacolare fiera “Camaiore Antiqua” dedicata all’antiquariato. Lì incontrerà le massime autorità cittadine e verrà insignito con la medaglia “Amico quattrozampe onorario”. Poi si sposterò in Piazza XXIX Maggio, presso lo storico Bar La Stella dove verrà presentato il cocktail speciale “Gunther & Cindy” che la barlady Emanuela gli ha dedicato. Nel dehors del La Stella anche un photo booth per scatti social e il talk di Carlo Lemmetti, una vera celebrità locale che ha segnato la storia degli anni d’oro della Versilia con il suo ristorante Lo Squalo Charlie (1stella Michelin), tappa imprescindibile per tutti i vip che si esibivano nell’adiacente Bussola (da Mina a Loredana Berte con la sorella Mimì, da Renato Zero a Liza Minnelli, da Luciano Pavarotti ad Adriano Celentano, tanto per citarne alcuni) che racconterà, curiosità, aneddoti e piatti preferiti come nel suo libro biografia “Charlie”.

Nel pomeriggio, alle ore 18,30, si sposterò a Viareggio, al Principino, per sfilare sulla celebre Passeggiata dove si svolgerà una bellissima “Pet Glamour Summer Parade”.

Il lungomare affacciato alla terrazza della rinomata location si trasformerà in passerella per la sfilata di Liu Jo Pets dove venti cani assieme ai loro accompagnatori indosseranno in total look capi e accessori della linea di pet-wear e pet-accessories del noto fashion brand. Special guest sul catwalk: Günther VI con Cindy, insieme con la sua inseparabile addestratrice personale Alice; inoltre sfileranno sei cani da show con noti allevatori del territorio (e non solo) tra cui i barboni toy dell’allevamento Miss Betty Poodles di Agliana (PT), i pluripremiati golden retriever Himalaya Emperor aka Eren Jaeger e Batman Forever aka Nathan della handler ENCI Sonia Puccioni e i barboni grande mole dell’Allevamento Samarcanda di Lorena Merati; Chili e Gino, chihuahua di Ingrid Urbani, presidente Chihui Dog Club di Lugano; cani provenienti da rifugi in cerca di una nuova famiglia come il beagle accompagnato da Ginevra Dini dell’associazione di volontariato Natadancane ODV, attiva sul territorio di Pisa e Livorno. Prima e dopo la sfilata, momenti ludici con una divertente battaglia con pistole e fucili sparabolle di sapone per cani e due set fotografici per scatti ricordo dell’evento: uno a tema beach allestito con mini-sdraio per cani e teli mare di Virbac dove Vanessa Locci, esperta pet dog stylist e proprietaria di Mrs. Poodle (toeletta per cani di Milano), agghinderà con mollettine, occhiali da sole e coroncine di fiori i cuccioli per essere ritratti insieme ai loro padroni in una foto che verrà poi pubblicata sui canali social di Only for Pet Lovers; mentre chi si farà immortalare in quello di Real Bowl riceverà campioni delle pappe dell’azienda realizzando un post sul proprio profilo Instagram con il tag @myrealbowl. La festa prosegue poi fino alle 21 con l’Aperitivo Pet al Principino che propone uno speciale pacchetto a 20€ con buffet di finger food e un drink a scelta tra prosecco, analcolico o “Pastore Toscano”

(cocktail ideato per l’occasione dai bartender Omar Melloni e Gianmaria Summonti a base di Vodka VKA, Bitter Ruffino, Italicus, Crodino, ½ fetta di arancia fresca e twist di limone) per gli umani, mentre i cuccioli potranno deliziarsi gratuitamente con un set aperitivo a loro dedicato: 150 gr. della pappa fresca di Real Bowl e la birra Pawse - Beer for Dog, la nuova bevanda analcolica ambrata ideale per rinfrescare e reidratare il cane, priva di gas e conservanti e realizzata con ingredienti naturali (acqua, fruttosio, miele millefìori) gradevoli al palato canino. A chi partecipa all’Aperitivo Pet in omaggio anche teli mare e campioncini di prodotti per la salute, il benessere e la nutrizione canina di Virbac.

Alla Pet Glamour Parade anche Marzia Novelli di Youpet.it, la prima web tv italiana dedicata agli animali d’affezione e all’ambiente, che seguirà ogni momento della giornata con dirette social (IG youpet_tv, FB youpettv), moderando i talk e intervistando il pubblico presente.