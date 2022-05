La lotta per la sopravvivenza dell'Ibis eremita

Dati impietosi quelli che fotografano gli episodi di bracconaggio avvenuti in Italia a carico degli ibis eremita, uccelli migratori estinti in Europa da quattro secoli. Mentre l’Ue co-finanzia il progetto di reintroduzione in natura che dall’Austria conduce gli esemplari fino alla laguna di Orbetello dietro un ultraleggero a motore, solo nel 2021 la caccia illegale ne ha uccisi 7. Un numero ingente se si considera che ogni anno ad agosto, sono 30 i giovani a mettersi in viaggio dal sito di allevamento nel salisburghese fino alla Toscana, spinti dalla necessità di seguire in volo le due mamme umane adottive che li precedono a bordo. E che li hanno prelevati dallo zoo in cui si trovavano ancora dentro l’uovo per allevarli e addestrarli all’unico viaggio in grado di riportarli alla vita selvatica: quello lungo la rotta di migrazione, perduta dall’impossibilità di essere appresa dagli esemplari adulti. I cieli più pericolosi per loro sono quelli della costa tirrenica, dove negli anni è avvenuta la percentuale più significativa delle uccisioni. E i ricercatori austriaci del Waldrappteam, ideatori del progetto, si appellano direttamente al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

"L'esteso monitoraggio della popolazione di ibis eremita che conta ormai un centinaio di uccelli allo stato selvatico - spiega Johannes Fritz, direttore del progetto che ha l’unico partner italiano nel Parco Natura Viva di Bussolengo - dimostra che circa il 30% delle perdite in Italia è causato dalla caccia illegale. Questo numero allarmante influenza sostanzialmente lo sviluppo della popolazione e mette in pericolo la sopravvivenza stessa della popolazione”. Che in più di un decennio di attività è passata dall’estinzione al ritorno, ma che ancora conta una popolazione più che esigua. “Inoltre - prosegue Fritz - siccome per circa la metà delle perdite la causa della morte non può essere determinata, si presume che il numero effettivo di uccelli uccisi lo scorso anno sia in realtà più alto”. Le uccisioni infatti avvengono quasi esclusivamente durante la stagione di caccia e gli incidenti si verificano principalmente nelle zone tradizionalmente più vocate all’attività venatoria. Ma fino ad ora, la legge ha processato un unico caso in cui un cacciatore è stato condannato a multa e perdita della licenza di caccia.

“La reintroduzione dell'Ibis eremita è uno dei più grandi e popolari progetti di conservazione animale in Europa - prosegue Fritz - ed è il primo tentativo riuscito di ristabilire una popolazione migrante dopo la sua estinzione. Per questo abbiamo chiesto mesi fa al Ministro della Transizione Ecologica l'individuazione di un cosiddetto black spot in Toscana lungo la costa tirrenica nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale per la lotta agli illeciti contro gli uccelli selvatici, pubblicato nel 2017”. Ma ancora nessuna risposta.