Investito e ucciso Juan Carrito, l’orso più amato d'Abruzzo

Oggi è un giorno tristissimo per gli amanti degli animali: Juan Carrito ci ha lasciati. L?orso marsicano più famoso d?Abruzzo (e dei social) è morto a causa delle ferite riportate dopo essere stato investito da un?auto. L?incidente è avvenuto nei pressi del tunnel di Roccaraso. L?orso non era ancora andato in letargo. Gli addetti del Parco nazionale d'Abruzzo hanno fatto di tutto per salvarlo, senza riuscirci. "Sono sconvolto: è come se fosse scomparso un familiare", ha raccontato Luciano Sammarone, direttore del Parco.

Juan Carrito ha fatto innamorare tutti con le sue avventure alla ricerca di cibo. Non aveva paura degli uomini, si avvicinava ai centri abitati e giocava con i cani. I social sono pieni di video con le sue scorribande. Molti abruzzesi lo consideravano una mascotte, era impossibile non volergli bene.