Il cane più alto del mondo è morto all'improvviso dopo la festa per il Guinness

È morto l'alano da record di nome Kevin, incoronato dal Guinness World Records come il cane più alto del mondo appena lo scorso marzo. Aveva 3 anni, come il precedente alano a cui era succeduto. Kevin viveva in Iowa, negli Stati Uniti e non è sopravvissuto a un'operazione chirurgica dopo essersi ammalato improvvisamente. I proprietari del cane, Tracy e Roger Wolfe, di West Des Moines, hanno detto che la loro famiglia era "devastata" nel condividere la notizia della morte di Kevin.

Kevin misurava poco meno di un metro dai piedi al garrese (0,97 metri) e quando si alzava in piedi su due zampe arrivava a circa 2,13 metri. Tracy Wolfe ha detto a USA TODAY che le persone adoravano salutarlo finché non "venivano frustati dalla sua coda. Adorava assolutamente l'attenzione. Vorrei che queste razze giganti, e tutti i cani, potessero vivere più a lungo di loro. Non c'è mai abbastanza tempo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Zeus, un altro alano del Texas, che in precedenza deteneva il record del Guinness per il cane vivente più alto del mondo è morto a settembre sempre a tre anni dopo aver sviluppato una polmonite a seguito di un'amputazione e di una diagnosi di cancro alle ossa.