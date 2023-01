Legate ai massi e morte per annegamento: è caccia al killer delle tartarughe marine

Un crimine ingiustificato nei confronti degli animali marini. Cinque tartarughe marine sono state uccise negli ultimi tre mesi nell'area portuale di Barletta. Le tartarughe sono state tutte rinvenute con le pinne legate a grosse pietre. L'ultimo caso, quello più terribile riguarda un esemplare adulto di Caretta caretta, che è stato legato con le pinne ad un disco del freno di un veicolo ed affondata. La somma di questi episodi con caratteristiche simili per modalità di uccisione e luogo di ritrovamento ha fatto scattare l' allarme. Perché queste vittime innocenti, impossibilitate a tornare in superficie per respirare, muoiono per annegamento.

Stando a quanto riporta il WWF, i sospetti sono indirizzati verso chi pesca utilizzando reti da posta all'imbocco del porto di Barletta e che avrebbe deciso di punire le tartarughe che restano intrappolate nelle reti, condannandole a morire annegate tra atroci sofferenze. Il corpo dell'ultima Caretta caretta è stato trasportato a Foggia per essere sottoposto ad autopsia presso l'Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata. Dall'esame autoptico potrebbero risultare dettagli sulla morte utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

Il Centro tartarughe marine di Molfetta collabora da sempre con i pescatori che svolgono la loro attività nel golfo di Manfredonia, pescatori che dimostrano sensibilità verso gli animali marini e la salvaguardia delle specie protette. Con loro, i volontari del centro e il sostegno delle forze dell'ordine partirà un presidio presso il porto di Barletta al fine di individuare e isolare chiunque abbia messo in atto questa mattanza.

Parallelamente il WWF ha depositato un esposto presso la procura di Trani. Al momento del caso si stanno occupando il ROAN GdF di Bari e la Capitaneria di Porto.