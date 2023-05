La cagnolina eroe che salva un uomo colto da un infarto

La cagnolina Koume, una meticcia cresciuta nel centro di equitazione Chiba Riding Park a Wakaba Ward, ha ricevuto un riconoscimento per aver salvato la vita a un uomo, che era stato colto da un infarto. Il salvataggio è avvenuto lo scorso 25 febbraio a Chiba City, città a sud est di Tokyo, in Giappone, ma nei giorni scorsi è stata premiata dai vigili del fuoco durante una speciale cerimonia.

L'intervento della meticcia è stato fondamentale: la cagnolina ha notato un uomo di 50 anni crollare al suolo mentre camminava verso la sua automobile. Koume, solitamente docile e silenziosa, ha iniziato ad abbaiare senza sosta, attirando l'attenzione dei dipendenti e degli ospiti del centro, che sono subito accorsi, trovando così l'uomo a terra, in preda a un infarto.

I soccorsi chiamati dai presenti sono riusciti a rianimare l'uomo grazie al defibrillatore, un salvataggio che non sarebbe avvenuto senza l'intervento di Koume. Per questo motivo i vigili del fuoco hanno deciso di consegnarle un attestato per il suo gesto eroico. Yuna Maruo, istruttrice 23enne che era presente il giorno del salvataggio, ha raccontato ai media la storia di Koume: "È una soltanto una delle cagnoline che vivono nel centro e 'lavorano' come mascotte per accogliere i clienti. Quando lei è arrivata era una cucciola ed è cresciuta sotto lo sguardo di Ume, il cane più anziano del centro, sono convinta che sia stata lei a insegnarle a chiamare aiuto in caso di pericolo. Sono orgogliosa di lei".

Questa volta Koume è stata premiata come eroina, ma non è la prima occasione in cui la sua intelligenza si rende utile. In passato aveva già dato l'allarme quando aveva visto un cavallo scappare dopo aver scavalcato la recinzione, e in un'altra occasione aveva attirato l'attenzione dello staff notando un cavallo che non riusciva a reggersi in piedi.