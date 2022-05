Lega il cane alla macchina e lo trascina per chilometri

Avrebbe legato il suo Husky alla portiera della macchina trascinandolo per diversi chilometri. A salvare l'animale da conseguenze molto gravi è stato solo l'intervento di alcuni passanti che hanno allertato il 112. È successo a Brugine, piccolo comune in provincia di Padova, nel tardo pomeriggio di giovedì 26 maggio.

In tanti tra automobilisti e passanti hanno notato la scena e in particolare, un automobilista ha pensato, giustamente, di avvertire le forze dell'ordine di quanto stesse accadendo. L'uomo si sarebbe giustificato dicendo che il cane non voleva camminare. Ora è stato denunciato per maltrattamenti contro gli animali e rischia una multa di diverse migliaia di euro. L'Husky invece è stato prontamente portato da un veterinario: è ferito ma fortunatamente non è in pericolo di vita.