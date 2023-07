La lontra che attacca i surfisti: "Aspetto innocente, ma i morsi sono pericolosissimi"

Nonostante l'aspetto innocente, sono predatori aggressivi e i loro morsi sono pericolosissimi. Se ne sono resi conto i surfisti.

Una lontra di mare ha attaccato un gruppo di surfisti in California qualche giorno fa salendo sulle loro tavole e creando il panico. Le autorità della città di Santa Cruz, a sud di San Francisco, hanno emesso un'allerta sull'animale, una femmina di cinque anni: stanno cercando di catturarla per portarla in un luogo meno pericoloso per i bagnanti.

Da settimane la lontra, sempre la stessa, molestava i surfisti che stazionano da quelle parti, ma lunedì è andata oltre: si è arrampicata su una delle tavole senza mollarla, anche quando uno di loro a cercato di scuoterla per farla scivolare in mare, come dimostra un video diventato virale su Twitter. A un certo punto la lontra si lancia contro il surfista e inizia a mordere la tavola.

"A causa del crescente rischio per la sicurezza pubblica, una squadra del Monterey Bay Aquarium è stata dispiegata per tentare di catturarla", si legge in una dichiarazione del Servizio Fish and Wildlife. Le lontre sono animali a rischio estinzione negli Stati Uniti e se ne contano soltanto 3.000 nelle acque del Pacifico settentrionale.

An amazing video!

This video of the sea otter attacking a surfboard yesterday was shared me and is being posted with the photographers permission. The video must remain in this tweet to be shared. This is a dangerous sea otter, avoid it if at all possible! pic.twitter.com/N7qPMFVRrt