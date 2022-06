La storia di Manuel, la tartaruga scomparsa e ritrovata 30 anni dopo in soffitta

Una tartaruga scomparsa nel nulla nel 1982 è stata ritrovata, viva e vegeta, nella soffitta della sua famiglia. La storia a lieto fine che ha come protagonista Manuel, un animale di cui Nathalye De Almeida aveva sentito parlare dalla mamma, ma che non aveva mai potuto vedere perché sparita nel nulla negli anni '80. All'epoca la mamma di Nathalye era soltanto una bambina di 8 anni e in quel momento tutta la famiglia si era impegnata per trovarla, senza successo. A circa 30 anni di distanza, nel 2013, il nonno di Nathalye muore e tutti i familiari si riuniscono nella casa in cui la donna viveva da piccola.

Rovistando nella soffitta disordinata del nonno, spostando la miriade di oggetti che nel corso degli anni erano stati accatastati nella stanza, qualcuno ha notato qualcosa di strano, una sorpresa a dir poco inaspettata. Dentro un vecchio altoparlante c'era proprio Manuel: "Siamo rimasti sconvolti - ha raccontato Nathalye ai media brasiliani - Mia madre si è messa a piangere perché non ci credeva".

La tartaruga era riuscita a sopravvivere per oltre tre decenni nella soffitta, nutrendosi con tutta probabilità con quello che è riuscita a trovare durante questa lunga prigionia, come le larve di termiti, che in quel luogo non mancavano. Non è chiaro come possa essere finita lì, ma oggi, a 10 anni dal ritrovamento e dopo 40 anni dalla sua scomparsa, sta bene ed è quello che conta per la sua famiglia.