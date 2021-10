Addio a Ndakasi, la gorilla star del web è morta tra le braccia del suo "papà umano"

Un giorno di lutto in Congo dove si è spenta Ndakasi, un esemplare femmina di gorilla di montagna che viveva nel Virunga National Park, nella Repubblica Democratica del Congo, e che qualche anno fa era diventata celebre in tutto il mondo grazie ad un selfie scattato insieme al guardiaparco André Bauma. Purtroppo nei giorni scorsi l'animale è deceduto a causa di una malattia con cui combatteva da diverso tempo: Ndakasi ha chiuso gli occhi tra le braccia amorevoli del suo custode, amico e ''papà umano'', come mostra lo scatto pubblicato sulla pagina Twitter del parco in cui viene annunciata la triste notizia.

L'incredibile rapporto tra Bauma e Ndakasi era iniziato nel 2007, quando alcuni ranger trovarono la gorilla ancora cucciola attaccata al corpo della madre morta. In quel momento aveva soltanto due mesi e venne accolta all'interno del Senkekwe Center, una struttura unica nel suo genere che si occupa dei gorilla di montagna rimasti orfani. Così, tra le cure amorevoli di Bauma e del suo staff, Ndakasi ha vissuto lì fino al giorno della sua morte, ma la sua vita è stata tutt'altro che monotona.

Nel 2019 infatti divenne una vera e propria celebrità del web dopo essere stata immortalata in un selfie insieme ad un altro gorilla, Ndeze, dove i due animali assumono pose tipicamente umane. Uno scatto talmente naturale e allo stesso tempo ironico, che nel giro di qualche giorno è arrivato su tutti i social e i quotidiani del globo. Grazie a quella foto Ndakasi è poi divenuta una celebrità, partecipando a spettacoli tv e film, tra cui anche un documentario chiamato ''Virunga'', come il parco in cui ha vissuto.

André Bauma, che si è preso cura di Ndakasi fin da quando era una cucciola, ha voluto dedicare parole dolcissime alla sua amica, ormai scomparsa: ''È stato un privilegio prendersi cura di lei, la sua natura dolce e intelligente mi ha fatto capire la connessione che esiste tra umani e scimmie. Sono orgoglioso di essere stato suo amico, l'ho amata come una bambina e la sua personalità allegra era sempre in grado di portarmi il sorriso. Saremo sempre grati della ricchezza che Ndakasi ha portato nelle nostre vite''.