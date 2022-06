Nebbia, il cane eroe morto per salvare l'amica umana da una vipera

Soltanto un anno fa era stato giudicato "irrecuperabile" e condannato ingiustamente a morte. Salvato dal un destino terribile aveva mostrato il suo lato dolce e gentile, fino alla scorsa settimana, quando con un gesto eroico ha salvato la sua educatrice dal morso di una vipera, finendo per perdere la vita. La storia struggente di Nebbia, un meticcio maremmano di cinque anni, che lo scorso anno era destinato alla soppressione nel canile di Donnici, in provincia di Cosenza, perché considerato mordace e pericoloso. L'intervento della Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa) ha evitato il peggio: dopo un iter burocratico di nove mesi Nebbia è stato affidato a un centro rieducativo di Parma, specializzato nel recupero di cani considerati "difficili". Difficili come la vita vissuta da Nebbia, fatta di botte e catene, di violenze ingiustificate, che l'animale avrebbe pagato poi, doppiamente, con la sua stessa vita.

Invece, tra le amorevoli cure degli educatori di Parma, Nebbia ha avuto modo di mostrare il suo vero animo, quello di un "gigante buono", docile e giocherellone, ma anche affettuoso e coraggioso. Un animo gentile mostrato anche in quell'ultimo gesto, raccontato dall'associazione: lo scorso 31 maggio, durante una passeggiata con la sua educatrice, il cane ha iniziato una lotta con una vipera, probabilmente nel tentativo di difendere la sua amica umana. Purtroppo i morsi della vipera non hanno lasciato scampo a Nebbia: dopo due giorni di terapia intensiva e cure, questo cucciolone si è spento, esattamente un anno dopo da quella soppressione evitata.

Michela Vittoria Brambilla, presidente della Leidaa, ha voluto ricordare Nebbia con un post sui social: "Questo splendido maremmano di cinque anni è stato condannato a morte perché considerato morsicatore”: in realtà la sua è stata la reazione a una vita di botte e maltrattamenti. Dopo mesi e mesi di interlocuzioni con le amministrazioni che ho condotto personalmente insieme alla nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Nebbia è stato portato in un centro specializzato a Parma dove si è legato alla sua conduttrice: un'amicizia sincera conclusa quando Nebbia è morto per salvarla, prendendosi al suo posto il morso di una vipera".