È morto An An, il "nonno" di tutti i panda

Lutto all'Ocean Park di Hong Kong: è morto all'età di 35 anni (che equivalgono ai nostri 105 anni) il panda An An, il più longevo a vivere in cattività, che da 23 anni era ospite del bioparco. L'animale è stato soppresso con l'eutanasia nella mattina di oggi, giovedì 21 luglio: purtroppo le sue condizioni stavano peggiorando sempre di più, fino a rendere inevitabile questa difficile scelta. An An, ormai centenario se paragonato alla vecchiaia umana, aveva smesso di mangiare, limitandosi a bere soltanto un po' d'acqua. Nonostante le costanti cure mediche del personale del parco, l'animale aveva deciso di lasciarsi andare, così da incontrare nuovamente Jia Jia, l'esemplare femmina più longevo morta a 38 anni di vita nel 2016: lei e An An erano stati donati al bioparco dal governo cinese.

Nel post pubblicato sui social in cui annunciavano il decesso del panda, l'amministrazione di Ocean Park ha voluto esprimere la profonda tristezza per questo inevitabile addio: "Siamo onorati di aver avuto l'opportunità di poterci prendere cura di due esemplari così meravigliosi. An An ci ha regalato tanti ricordi emozionanti e momenti molto commoventi, la sua intelligenza e la sua allegria ci mancheranno molto": Nato nel 1986 nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan, An An era stato donato dal governo cinese ad Hong Kong nel 1999 insieme a Jia Jia, la sua compagna scomparsa nel 2016. Attualmente nell'Ocean Park vivono due esemplari di panda: la femmina Ying Ying e il maschio Le Le, arrivati nel 2007 e che ancora non hanno avuto figli.