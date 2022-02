Nato in Italia un cucciolo di zebra: il nome verrà scelto dagli utenti social

Fiocco azzurro al Parco Zoo Falconara, in provincia di Ancona, dove la stagione 2022 è stata inaugurata da primo lieto evento dell'anno: la nascita di un cucciolo di zebra. Il piccolo, un maschietto, non ha ancora un nome e a sceglierlo sarà il popolo del web attraverso un contest che il giardino zoologico lancerà sulla sua pagina Facebook.

Un momento di grande gioia per lo staff della struttura, che dopo due anni di pandemia torna ad accogliere i visitatori con tante iniziative in presenza. Dal mese di marzo il Parco sarà aperto tutti i giorni, escluso il martedì. Ad aprile, poi, riprenderanno le domeniche a tema sul posto, con attività didattiche per sensibilizzare in maniera giocosa e innovativa grandi e bambini sull?importanza della salvaguardia della biodiversità. Una ripartenza all?insegna della normalità perduta, che il giardino zoologico festeggia con un fiocco a strisce, ma anche con l?arrivo di una nuova specie: un esemplare di varano melino, rettile originario di una piccola area dell?Indonesia.

La baby zebra è venuta alla luce nei giorni scorsi ed ha già iniziato a correre all?interno del reparto, dov?è costantemente accudita e allattata dalla mamma a cui è particolarmente attaccata. Appartiene alla specie Equus quagga, come tutti gli altri esemplari ospiti del Parco, caratterizzata dal manto a larghe strisce bianche e nere con zone d?ombra tendenti al marrone che si estendono anche sul ventre. La disposizione delle strisce è unica per ogni animale, proprio come un?impronta digitale, caratteristica che consente alla mamma di riconoscere il suo cucciolo.