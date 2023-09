Era il 2 giugno e l'orsa Amarena scorrazzava libera nel bosco. Nelle immagini, riprese da Marco Borgiani e condivise su YouTube, l'animale è a caccia di cibo per i suoi due cuccioli, nei pressi di Villalago, nell'aquilano. È uno degli ultimi avvistamenti in libertà dell'orsa prima della sua uccisione, per mano di un 56enne che le ha sparato con il fucile.

In queste riprese, si vedono i due piccoli di orso, correre e giocare nel prato, sotto gli occhi vigili della mamma. (Fonte: Youtube @SPINTOMAISPENTO su concessione di Marco Borgiani)

Continua a leggere su Today...