L'orsa "Gaia" non sarà abbattuta, il Tar: "Non è imputabile di aggressione"

"L'aggressione non è imputabile al comportamento problematico di un singolo orso, bensì ad un più ampio problema di gestione della convivenza con gli esseri umani", sostengono i giudici del Tar. E così l'orsa JJ4, anche detta Gaia, madre di tre cuccioli, non sarà abbattuta. Il tribunale amministrativo regionale di Trento, in sede collegiale, oggi ha di nuovo sospeso, con un'ordinanza, il provvedimento della Provincia autonoma di Trento relativamente alla possibilità di abbattere l'orsa JJ4. L'ordinanza provinciale era scattata dopo l'incidente avvenuto lo scorso 22 giugno sul monte Peller in Trentino, dove sono rimasti feriti due escursionisti - padre e figlio - durante una camminata.

Una decisione analoga era stata presa, accogliendo la richiesta di sospensiva avanzata dalle associazioni ambientaliste, lo scorso 10 luglio. Sulla questione il Tar si pronuncerà in maniera definitiva il prossimo 22 ottobre. Il primo decreto cautelare presidenziale urgente di sospensiva dell'abbattimento era stato disposto all'inizio del mese, dopo il ricorso delle associazioni ambientaliste e animaliste, patrocinate dall'avvocato Claudio Linzola. Un altro ricorso al tribunale nel frattempo era stato fatto dal ministro all'Ambiente Sergio Costa, che aveva detto di ritenere la decisione di abbattere l'orsa "spropositata".

E oggi proprio il ministro Costa esulta su Twitter: "Il tar di Trento ha dato ragione al buon senso: sospesa l'ordinanza di abbattimento di JJ4, l'orsa Gaia. Ha vinto la vita! Ho sostenuto dal primo giorno che l'uccisione di un orso non ha senso. #VivaLaVita".

+++ Il tar di Trento ha dato ragione al buon senso: sospesa l'ordinanza di abbattimento di JJ4, l'orsa Gaia. Ha vinto la vita! +++



Ho sostenuto dal primo giorno che l'uccisione di un orso non ha senso. #VivaLaVita — Sergio Costa (@SergioCosta_min) July 30, 2020

Dopo questa sentenza storica, esultano anche le associazioni animaliste e ambientaliste. "Siamo felicissimi! Per ora, e fino all'udienza di merito, nessuno potrà torcere un pelo a JJ4 che, se accompagnata dai suoi cuccioli, potrà continuare a fare la mamma crescendo i suoi piccoli senza il rischio di essere fucilata per soddisfare interessi politici che nulla hanno a che fare con la sicurezza pubblica", dichiarano le associazioni LAC, LAV, LIPU, LNDC e WWF che fin da subito avevano impugnato l’ordinanza provinciale, ringraziando l’avvocato Claudio Linzola del foro di Milano per il fondamentale contributo. "Ora lavoriamo su politiche di convivenza tra uomo e orso, unica strada percorribile", scrivono Enpa e Oipa.

Mercoledì 29 la Guardia Forestale ha catturato un'orsa sul monte Peller. Le analisi genetiche diranno se si tratta o meno di JJ4, che lo scorso 22 giugno ha aggredito due persone. Per i risultati ci vorrà qualche giorno, spiega la Provincia. L'orsa è stata catturata con una trappola a tubo. L'esemplare catturato è una femmina di 110 chilogrammi, con tre cuccioli al seguito. L'orsa è stata sedata, le sono stati prelevati campioni organici per l'analisi genetica e le è stato messo il radiocollare. Poi è stata rilasciata.

L'orsa #JJ4 è salva!

Il TAR di #Trento ha confermato la sospensione dell’ordinanza che ne aveva disposto l’uccisione e fino alla udienza di merito, nessuno toccherà l'#orsa che, se accompagnata da cuccioli, potrà continuare a proteggerli 🐻▶️ https://t.co/er3tlNxGeT pic.twitter.com/LYb8XMSqMx — wwfitalia (@WWFitalia) July 30, 2020

+++ VITTORIA +++ ORSA #JJ4 +++



Tar Trento esamina ricorsi delle associazioni (tra cui quello di Enpa e Oipa) e conferma sospensione del provvedimento di uccisione dell'orsa. Enpa e Oipa: "Ora lavoriamo su politiche di convivenza tra uomo e orso, unica strada percorribile" pic.twitter.com/YYID906U2L — Enpa Onlus (@enpaonlus) July 30, 2020