È tornata l’orsa Gemma: è entrata in un albergo e ha divorato una torta

L’orsa Gemma torna a far parlare di sé: è entrata nell'hotel Millepini di Scanno (L'Aquila) e ha mangiato una torta. Poco dopo si è introdotta in una villa sedendosi sul pianerottolo. A raccontare l’accaduto Luciano Sammarone, direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), dopo aver ricevuto una telefonata dal proprietario dell’albergo, per nulla preoccupato.

L’orsa Gemma di circa 25 anni, che vive da anni nella zona tanto da essere diventata 'cittadina acquisita', non è (come sostengono alcuni) la madre di Amarena, la povera orsa uccisa la scorsa settimana. Questa estate aveva creato scompiglio dopo che una donna in gravidanza l'aveva incontrata nelle vicinanze di una pasticceria.

Questa volta "è entrata, ha mangiato una torta, è uscita e se n'è andata", ha spiegato Sammarone all'Ansa sottolineando che ci sono "posti dove gli orsi entrano anche nelle cucine, mangiano la torta, e nessuno li tocca, e ci sono posti dove gli orsi entrano nei giardini e qualcuno gli spara. Si chiama educazione, convivenza, civiltà, accettazione di un animale, che è l'orso bruno marsicano, unico e solo sulla faccia del pianeta".

Il proprietario dell'hotel lo ha chiamato per chiedere aiuto, per evitare che la cosa si ripeta: "Era molto tranquillo". E così il Pnalm ha montato davanti alla struttura ricettiva un recinto elettrificato che sembra funzionare perfettamente. L’orsa non si è più fatta vedere.

