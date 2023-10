Trovati morti altri due orsi

A pochi giorni dall'uccisione dell'orsa F36, una nuova tragica notizia arriva dal Trentino. Nella zona della val di Non, molto frequentata da esemplari femmine con cuccioli al seguito, sono state rinvenute le carcasse di due orsi. Il primo dei due esemplari è già stato recuperato e consegnato all’Istituto zooprofilattico delle Venezie per tutti i controlli e le analisi del caso.

La notizia ha scatenato la reazioni delle associazioni animaliste che hanno chiesto l'accesso agli atti e all'autopsia, come già accaduto con il recente caso di F36. La prima in ordine di tempo è stata Leal, con il presidente Gian Marco Prampolini che ha detto: "Abbiamo dato mandato al nostro ufficio legale di depositare richiesta di accesso agli atti per capire modi e circostanze del ritrovamento e la richiesta della presenza nelle fasi autoptiche di un nostro perito veterinario di parte". La medesima richiesta è stata presentata anche dall'Oipa, l'Organizzazione internazionale protezione animali, ha chiesto l'accesso agli atti e l'autopsia: "La Provincia autonoma di Trento guidata da Maurizio Fugatti non cessa di contare orsi morti. In una scarna nota la Provincia scrive: "Le carcasse di due orsi sono state rinvenute nei Comuni di Bresimo e Ronzone. Il primo dei due esemplari è già stato recuperato e consegnato all’Istituto zooprofilattico delle Venezie". L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) annuncia anche per loro l’immediata richiesta di accesso agli atti per conoscere le cause e le circostanze di queste altre due morti. Sulla base delle risultanze, l’associazione si riserva di procedere per uccisione di animale ai sensi dell’articolo 544 bis del Codice penale. L’Oipa chiederà inoltre di essere presente con un proprio perito di parte alle autopsie".

"Con questo ritrovamento - prosegue la nota dell'Opia - sono sette i plantigradi trovati morti nel 2023 in Trentino. Il primo orso trovato senza vita era stato M62 il 30 aprile in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino. Altri tre plantigradi sono stati trovati morti in Val di Sole, sul Monte Peller e nella zona di Cavedago. Il 27 settembre è stata trovata morta in Val Bondone l'orsa F36 considerata colpevole di “falsi attacchi” nel territorio di Sella Giudicarie. L’Oipa, rammaricata per queste ulteriori perdite e ricordando come altri due orsi, M49 e JJ4, siano stati imprigionati nel Centro faunistico Casteller, invita una volta di più la Provincia autonoma di Trento a rasserenare gli animi dei propri cittadini e a intervenire per creare le condizioni di una serena coesistenza anche per prevenire eventuali episodi di bracconaggio".

Una "strage" anche secondo Massimo Vitturi, responsabile della Lav degli animali selvatici: "La notizia data dalla stessa Provincia di Trento del rinvenimento di altri due corpi di orsi senza vita conferma quanto la provincia in questione sia un vero far west per i selvatici: ogni giorno dobbiamo contare le vittime degli ammazzaselvatici. Una vera strage a cui reagiamo con ogni mezzo legale a nostra disposizione". "Non crediamo più alle coincidenze, non crediamo all’ennesima morte accidentale, non crediamo più alle relazioni tecniche del servizio forestale. Non crediamo più ad un governo locale che ha dichiarato guerra agli animali selvatici ed alle specie protette", ha commentato invece Stefano Fuccelli, presidente del Partito Animalista Europeo.

Continua a leggere su Today.it...