Orso travolto e ucciso da un treno

La notizia ci ha messo davvero poco a valicare i confini nazionali e a passare dall’Austria all'Italia, in particolar modo in Trentino. Anche perché il protagonista di questa vicenda è l’animale al centro del dibattito pubblico nella nostra provincia da quasi due mesi: l’orso. Tutto è avvenuto questa mattina, martedì 23 maggio, su un treno della compagnia Öbb (già al centro di un fatto alquanto curioso e misterioso avvenuto alcune settimane fa) che stava attraversando il tratto tra i comuni austriaci di Schwarzach e Lend, quando la corsa del convoglio si è interrotta dopo un violento urto. Il treno, infatti, ha travolto e ucciso un orso.

Sul posto si è immediatamente recato il commissario per gli orsi e i lupi Hubert Stock, impegnato a chiarire l’esatta provenienza dell’animale e a raccogliere campioni di Dna. Secondo i primi rilevamenti, l’impatto si è rivelato fatale per il plantigrado, ucciso da un grave emorragia, ma anche dalle violente lesioni alla testa e alle zampe. La carcassa verrà ora analizzata in laboratorio per maggiori accertamenti.