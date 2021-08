La padrona cade in casa, la cagnolina Camilla la salva abbaiando

La donna è scivolata restando bloccata sul pavimento per due giorni. La cagnetta ha attirato l'attenzione dei passanti abbaiando, e sono arrivati i vigili del fuoco

Ha salvato la padrona, caduta in casa e impossibilitata a muoversi, abbaiando con insistenza e attirando l’attenzione di alcuni passanti: è l’impresa compiuta dalla cagnolina Camilla, diventata un’eroina a Padova.

Tutto è successo in un’abitazione di via Cardan qualche giorno prima di Ferragosto. La padrona di Camilla, un’anziana donna che vive sola, è scivolata ed è caduta restando bloccata e isolata. La cagnetta ha iniziato ad abbaiare sino a quando, la vigilia di Ferragosto, non è riuscita ad attirare l’attenzione di alcune persone che hanno chiamato i vigili del fuoco.

Al loro arrivo i pompieri hanno trovato la pensionata sul pavimento e Camilla al suo fianco. La donna è stata soccorsa e affidata alle cure del Suem, della cagnolina, senza cibo e acqua da due giorni, si sono invece occupati proprio i vigili del fuoco.