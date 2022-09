Le 170 pecore che si gettano in un dirupo per fuggire da un orso

Sono almeno 170 le pecore ritrovate morte in un dirupo dopo aver tentato di fuggire all’attacco di un orso. Non ci sarebbero certezze sul fatto che si tratti di un orso ma ne sono convinti i gli allevatori che da tempo denunciano l’attacco dell’animale ai greggi. Il fatto è avvenuto nel cuore dei Pirenei, in Arie'ge, nella regione del Couserans, in Francia. Le pecore sono state ritrovate schiacciate o smembrate dopo un volo di molti metri e le foto sono diventate virali sui social.

Gli allevatori insorgono contro il governo francese, reo di non aver mai fatto nulla per contenere gli orsi che, in quella zona, sono molto diffusi. Gli allevatori infatti si chiedono a quante stragi di pecore bisognerà ancora assistere prima che intervenga qualcuno visto che non è la prima volta che accadono simili fatti. “Lo Stato deve prendere una decisione, riconoscendo che la coabitazione con l'orso non è più possibile" ha deplorato Alain Servat, presidente della Federazione degli allevatori dell'Arie'ge. Spiegano gli allevatori che se le pecore si buttano nel vuoto c’è per forza qualcosa che le terrorizza e le “spinge” in avanti. Non ci sono altre spiegazioni.