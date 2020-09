Pedigree: cosa è e come si ottiene. Tutte le informazioni utili dell'Enci

Quando si fa riferimento alla razza di un cane è inevitabile parlare di certificato genealogico, meglio conosciuto come pedigree. Ma cos’è? E come si ottiene? Come riportato sul sito dell’Enci – Ente nazionale cinofilia italiana, il “pedigree è il certificato di iscrizione a uno dei Registri del Libro genealogico. Viene emesso e stampato esclusivamente nella sede centrale dell’ENCI e viene spedito all’allevatore o alla Delegazione ENCI di competenza territoriale del nuovo proprietario del cucciolo, se questo viene indicato all’atto della presentazione della domanda di iscrizione”.

In questo documento devono essere annotate alcune precise informazioni:

i dati anagrafici e identificativi del cane (razza, nome, sesso, data di nascita, colore

del mantello, microchip)

del mantello, microchip) il numero d’iscrizione ad uno dei Registri di cui si compone il Libro genealogico

la genealogia del cane (genitori, nonni, bisnonni e trisnonni)

chi, tra gli antenati, è stato campione di bellezza o di lavoro in Italia o all’estero e ha conseguito risultati in prove, brevetti, selezioni e/o è stato sottoposto a controlli sanitari per le displasie

i dati anagrafici del proprietario e dell’allevatore.

Cosa garantisce il Pedigree

L’Enci spiega che il certificato genealogico “garantisce che l’iscrizione del cane sia avvenuta secondo le procedure che scaturiscono direttamente dalla normativa emanata per decreto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. In caso di smarrimento, l’iscrizione al Libro genealogico tenuto dall’ENCI aiuta la rintracciabilità del cane indipendentemente dalla Regione in cui è stato smarrito. L’allevatore con affisso ENCI si impegna inoltre a far riprodurre cani sani, privi di malattie manifeste o patologie ereditarie”

Di conseguenza un cane sprovvisto di pedigree emanato dall’ENCI “non può essere considerato un cane di razza, anche se morfologicamente simile e non potrà partecipare alle manifestazioni ufficiali”. Non solo, per mantenere alti standard e la purezza della razza nessun allevatore accetterà di accoppiare qualche suo cane con uno di cui non si hanno informazioni precise. E in ogni caso, quei cuccioli non potranno in alcun modo essere iscritti al Libro genealogico.

Il pedigree online

E’ possibile accedere al Libro genealogico online dal sito Enci, dove trovarete qualsiasi tipo di informazione e dove son riportate le tariffe per ottenere il pedigree. L'invito è sempre quello di diffidare da chi vende un cucciolo di razza senza pedigree o con un notevole rincaro se volete il certificato.

Registro allevatori

In Italia, e non solo, esiste il Registro degli allevatori. L'iscrizione è richiesta per iscritto all'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC) dagli interessati, il cui elenco completo è consultabile sul sito dell'Enci.

Gli allevatori iscritti al registro devono:

a) svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal libro genealogico;

b) astenersi da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all'immagine ed all'organizzazione del libro genealogico;

c) sottoporsi ai controlli previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti;

d) iscrivere ogni tre anni almeno due cucciolate prodotte da due fattrici diverse;

e) comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati anagrafici e fiscali;

f) sottoporre i propri cani e strutture ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente.

All’atto della richiesta l’allevatore si impegna a sottoscrivere il codice etico dell’allevatore . Nel caso di infrazione ai principi che precedono, in estensione a quanto disposto dall’art 16 del disciplinare del libro genealogico, si applicano i provvedimenti di cui all’art 17 del disciplinare medesimo.