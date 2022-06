Una "bestia" da record. E' il più grosso pesce d'acqua dolce mai pescato al mondo: una femmina dei Dasiatidi, una pastinaca che pesa la bellezza di trecento chili, pescata dal fiume Mekong in Cambogia.

L'animale, lungo ben quattro metri, catturato il 13 giugno scorso dagli abitanti di un villaggio sul fiume, è stato chiamato Boramy, "luna piena" in lingua Khmer; le pastinache sono pesci piatti di forma romboidale. Ci sono volute oltre dieci persone per portare a riva Boramy, che poi è stata munita di un trasmettitore e rilasciata nel fiume per essere monitorata a scopi scientifici da Wonders of the Mekong, un progetto di ricerca congiunto cambogiano-americano. Il record precedente per un pesce d'acqua dolce era un pesce gatto gigante pescato nel Mekong in Thailandia nel 2005: pesava 293 kg.

I pesci d'acqua dolce trascorrono la loro intera vita in acqua dolce, al contrario di specie marine giganti come il tonno rosso e il marlin, o pesci che migrano tra acqua dolce e salata come lo storione beluga. La scoperta della pastinaca gigante non è solo un record, ma anche un bel segnale di speranza per il futuro: "Il fatto che il pesce possa ancora diventare così grande è un segno di speranza per il fiume Mekong", ha detto Zeb Hogan, osservando che il corso d'acqua deve affrontare molte sfide ambientali.

Il fiume Mekong attraversa Cina, Myanmar, Laos, Thailandia, Cambogia e Vietnam. Ospita diverse specie di pesci d'acqua dolce giganti, ma le pressioni ambientali sono in aumento. In particolare, gli scienziati temono che un importante programma di costruzione di dighe negli ultimi anni possa seriamente danneggiare i luoghi di riproduzione. “La pastinaca gigante è un pesce poco conosciuto. Il suo nome, anche il suo nome scientifico, è cambiato più volte negli ultimi 20 anni", ha detto Hogan. “Si trova in tutto il sud-est asiatico, ma non abbiamo quasi nessuna informazione su di essa". I ricercatori affermano che Boramy è la quarta pastinaca gigante segnalata nella stessa area negli ultimi due mesi, tutte femmine. Potrebbe essere un punto caldo e adatto per la deposizione delle uova.