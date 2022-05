I piccoli lasciano il nido: cosa fare (e non fare) se si trova un uccellino a terra

È caduto dal nido oppure no? La stagione riproduttiva per gli uccelli è in pieno svolgimento e a questo stadio della primavera, molti pulcini si stanno esercitando per spiccare il primo vero volo. Nei giardini e sui balconi delle città, i nidi di rapaci notturni, merli, corvidi e gabbiani sono spesso nostri vicini di casa, il che rende possibile imbattersi in un piccolo a terra e pensare che si trovi in difficoltà. In realtà, non è affatto detto che sia così. Anzi, prelevarlo e nutrirlo potrebbe rivelarsi fatale.

Lo svezzamento di queste e altre specie infatti non avviene esclusivamente nel nido ma inizia quando i piccoli tentano di seguire i propri genitori, saltellando e camminando. Un?insidia per i pulcini ma un passaggio fondamentale per mamma e papà (molto spesso negli uccelli le cure sono perfettamente condivise) che hanno l?occasione di insegnare alla prole come riuscire a cavarsela da soli, come alimentarsi e come riconoscere i pericoli. È proprio quel breve periodo di svezzamento a terra che offrirà ai giovani i giusti strumenti per affrontare le insidie della vita selvatica, specialmente quella vissuta in un ambiente fortemente popolato dall?uomo come quello urbano. È vero dunque che i piccoli potrebbero rischiare di finire nelle grinfie di un gatto o investiti da un automobile, ma è anche vero che è l?unico modo per loro di crescere.

Ed ecco che l?errore più comune in questo periodo può essere quello di raccogliere un pulcino apparentemente caduto dal nido, tenerlo in casa ed alimentarlo qualche giorno per poi liberarlo. E credere di averlo salvato. ?In questo modo però- fa sapere il centro di recupero della fauna selvatica LIPU di Roma - lui sicuramente saprà volare ma non saprà riconoscere i pericoli, né capire di cosa dovrà nutrirsi. In realtà lo abbiamo penalizzato. Le mani di chi lo alleverà non potranno mai eguagliare le cure dei genitori e, supponendo che il giovane sopravviva allo svezzamento ?artificiale?, gli sarà stata comunque negata la possibilità di ricevere tutti gli insegnamenti necessari alla sopravvivenza in natura?. Per questo ?se incontriamo un pulcino che non è visibilmente ferito o completamente implume, dovremmo sempre astenerci dal prelevarlo dal luogo in cui si trova, perché generalmente è seguito dalla coppia genitoriale e non ha bisogno di aiuto?, prosegue l?Associazione. ?Al limite potremmo spostarlo in un posto in alto (un ramo o in una nicchia su un muro) o nasconderlo in una siepe nelle immediate vicinanze. Ma se ha tutte le piume, cinguetta ed è attivo, va lasciato dove si trova perché mamma e papà non si vedono, ma sono lì intorno per guidarlo e nutrirlo?.

Diverso invece è il caso in cui un pulcino non abbia le piume, sia visibilmente ferito o non risponda agli stimoli. In quel caso la raccomandazione è di raccoglierlo, metterlo in una scatola di cartone con della carta assorbente sul fondo e dei buchi ai lati. E mettersi immediatamente in contatto con il veterinario o con un centro di recupero. Mai, in nessun caso, bisogna somministrare cibo di alcun tipo: può essere molto pericoloso e rivelarsi fatale.