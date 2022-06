Il baby okapi (a rischio estinzione) nato per la prima volta in Italia

Italo è il primo e unico baby okapi (Okapia johnstoni) d’Italia, cioè un mammifero africano parente stretto della giraffa. Anche se in realtà, considerate le strisce bianche e nere sul posteriore, potrebbe somigliare di più ad una zebra. Fatto sta che il lieto evento è avvenuto al Parco Zoo di Falconara (Ancona) da mamma Elani e papà Dayo, unica coppia di questa specie presente nel Belpaese e classificata come “a rischio di estinzione” dal’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. E per il momento, il piccolo Italo sta trascorrendo le sue giornate nell’area interna del reparto, accudito dalla mamma. Non uscirà all’esterno che dopo circa 60 giorni dalla nascita.

Anche conosciuto come "giraffa della foresta”, l’okapi è ormai presente solo in Congo ed estinto i Uganda. Un animale inconsueto, scoperto solo nel 1901, dal collo lungo e la testa affusolata, oltre a una lingua estremamente lunga e flessibile. “La condivisione di questi momenti – spiega Renato Piccinini, curatore del Parco - aumenta la consapevolezza sull’importanza del ruolo degli zoo per la conservazione delle specie minacciate di estinzione. La nascita di Italo è un evento particolarmente emozionante e significativo per noi che supportiamo l’Okapi Conservation Project, ma soprattutto per l’intera specie, in pericolo a causa della deforestazione”.