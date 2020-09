Caccia ogni tipo di insetto con un regale diadema di piume: è il Pigliamosche amazzonico

L'Amazzonia è quella parte della Terra in cui trovare una grande varietà di flora e di fauna, qui la biodiversità è davvero sorprendente e la natura si è davvero sbizzarrita. Se consideriamo il mondo dei volatili l'elenco delle specie presenti sarebbe infinito.

Oggi parliamo di una specie di uccelli che vive nelle foreste pluviali dell'Amazzonia da cui prende lo stesso nome, noto anche per un suo grande talento, la caccia di piccoli insetti: ecco il pigliamosche dell'Amazzonia.

Caratteristiche

L’Onychorhynchus coronatus conosciuto meglio con il nome di pigliamosche reale amazzonico è un uccello che appartiene alla famiglia Tityridae, endemico del Sud America. E' grande circa 15 cm di lunghezza e il suo nome inequivocabile rimanda alla grande capacità di cacciare gli insetti.

La sua particolarità sta nel fatto che costruisce il nido su rami in prossimità di corsi d'acqua e laghi, posizioni di difficile approdo per i predatori. Inoltre è caratterizzato da bellissime piume colorate che adornano il suo capo: sono di colore rosso nei maschi mentre gialle nelle femmine. Le punte delle piume sono di un blu intenso. Nella stagione degli amori questi uccelli sfoggiano il loro copricapo colorato formato da piume tese a mo' di pavone tanto da sembrare un vero cappello reale.

Questo uccello trascorre la maggior parte del tempo in cerca di cibo e la sua tecnica di caccia, veloce ed elegante allo stesso tempo, consiste nell'attendere sopra i rami il passaggio di piccoli insetti che afferra velocemente per poi ritornare alla posizione di partenza, quella dell'attacco.

Insetti, i moscerini farfalle, mosche, sono tutte le prede di cui si ciba. Se gli dovesse capitare nei paraggi una preda con dimensioni più grandi allora la afferra con il suo becco e la sbatte sul ramo per stordirla e rompergli le zampe.

In Amazzonia gli esemplari di pigliamosche sono in netta diminuzione a causa del disboscamento in atto che sta portando a conseguenze disastrose non solo per gli uomini ma anche per diverse specie di animali e vegetali.