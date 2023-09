La storia di Pioggia, la gatta che per 12 giorni ha vegliato la padrona senza vita

Adesso è lì, triste e spaventata, rannicchiata sul fondo del suo trasportino, con lo sguardo spaesato e perso nel vuoto. Almeno è al sicuro, ma per questa gattona di nome Pioggia, gli ultimi giorni sono stati a dir poco drammatici. La gatta di 16 anni di Voghera, in provincia di Pavia, ha vegliato per 12 giorni sul corpo senza vita della sua padrona, deceduta in casa, prima che qualcuno si accorgesse di quanto era accaduto. Una tragedia della solitudine che ha colpito anche la povera Pioggia, che in un attimo ha perso la donna che l'aveva accudita e amata per tutta la vita e la casa in cui viveva da sempre.

Una tragedia nella tragedia che i volontari che adesso se ne stanno prendendo cura vorrebbero evitare che passi gli ultimi anni della sua vita in una gabbia, triste e sola: "È stata recuperata con non poca fatica, e si trova in stallo in una stanza - si legge nell'annuncio pubblicato su Facebook -. La persona che la sta tenendo ha un cane che non va d'accordo con i gatti, e Pioggia è anziana e non vogliamo traumatizzarla ancora di più. Non sappiamo ancora nulla della situazione sanitaria di Pioggia, sappiamo solo che la sua mamma umana la trattava come una regina e che ha 16 anni. Stiamo cercando di reperire il suo libretto sanitario o altre informazioni dai parenti della signora deceduta.Cerchiamo per Pioggia una casa tranquilla, magari come figlia unica, per farle passare gli ultimi anni di vita in serenità e sicurezza". Una "gatta fatta tristezza", come la descrivono adesso i volontari, che merita di trascorrere gli ultimi anni della sua vita circondata da una famiglia che la ami.

