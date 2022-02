Un triangolo della morte in Italia: la strage delle aquile intossicate dal piombo

C’è un triangolo della morte in Italia che collega le province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento. Disegna un’area in cui ogni 10 aquile recuperate dai ricercatori in campo, 7 sono intossicate da saturnismo. Ovvero da quell’avvelenamento da piombo in cui incappano gli uccelli per aver ingerito alcune delle mille schegge in cui si frantuma un pallino da caccia quando entra nel corpo di un animale colpito. Perdita dell’equilibrio, incapacità di coordinazione nel volo e paralisi degli arti inferiori. Sintomi che molto spesso portano alla morte aquile, avvoltoi, poiane, falchi e nibbi in particolar modo, come se già queste specie non dovessero preoccuparsi del rischio di estinzione al quale sono esposte. E questo accade per un’abitudine dell’esercizio venatorio che prevede di eviscerare la carcassa sul luogo dell’abbattimento, portare via il buono e lasciare agli animali selvatici gli organi interni di caprioli, cervi, camosci, daini e cinghiali. Oppure per smarrimento della preda, che magari era un volatile. E che dopo essere stata ferita è riuscita a spostarsi e morire altrove. Tutti resti o carcasse preziose per il sostentamento degli “spazzini della natura” ma che diventano mele avvelenate, irreversibilmente contaminate dalle schegge di piombo.

Una soluzione ci sarebbe e non avrebbe a che fare con l’evergreen dell’abolizione tout-court della caccia. Basterebbe che i cacciatori usassero munizioni in materiali atossici, come il rame per gli ungulati e l’acciaio per le munizioni spezzate. Che peraltro sono ormai disponibili in tutte le principali aziende produttrici. Per arrivare a un divieto politico, quello di usare proiettili che uccidono due volte, già presente in Danimarca ma che in Italia è dibattuto solo nella provincia di Sondrio. “Anche se un freno parziale l’ha già tirato l’Europa quando ha stabilito il divieto, a partire dalla stagione venatoria ’23 - ’24, di sparare col piombo in tutte le zone umide in cui la caccia è consentita”, spiega a Today Enrico Bassi, consulente scientifico del Parco Nazionale dello Stelvio e coordinatore del monitoraggio sulle popolazioni di aquila reale e gipeto. Parco Nazionale dello Stelvio che copre da solo il 60% della popolazione italiana di avvoltoio gipeto e che ospita 30 coppie di aquile reali. Il primo a scoperchiare il vaso di Pandora, individuando anche sulle Alpi un problema che era molto conosciuto solo negli uccelli acquatici. “Proprio ieri - prosegue il ricercatore - è stato portato in un centro di recupero della Val D’Aosta un astore. Un rapace tra quelli che non ritenevamo finora tra i più colpiti ma che aveva i valori di saturnismo alle stelle. Scoperte progressive perchè è solo da qualche anno che si procede con le plombemìe, ovvero con le analisi mirate a certificare l’intossicazioni. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno drammatico se pensiamo che in Ue un milione di uccelli all’anno muoia di saturnismo. E che solo tra i Pirenei e gli Appennini, su un campione di 252 tra aquile e avvoltoi, ben il 44% mostrava valori cronici di piombo superiori al normale mentre il 26% aveva livelli da avvelenamento clinico”, conclude Bassi. C’è una petizione online, condivisa da associazioni e istituzioni, per fare pressione sui decisori politici. E far seguire, all’inserimento in Costituzione della tutela della biodiversità, lo stop concreto al piombo sulle Alpi.