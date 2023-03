Pippo, il cane che ha ottenuto un riconoscimento dal Comune

"Libero ma accudito. Abbiamo mantenuto l’impegno che avevamo assunto con il cane Pippo e con i tanti cittadini che lo amano". A dirlo è il sindaco di Avellino Gianluca Festa dopo che il Comune gli ha riconosciuto lo status di "Cane di quartiere". Uno status che la legge questo consente di attribuire agli animali vaganti, non pericolosi e dotati del microchip.

È il primo caso nella cittadina campana. Pippo avrà finalmente, e grazie a una precisa volontà dell’amministrazione, tutto ciò di cui ha bisogno. "Abbiamo affidato alle volontarie dell’associazione Anpana Onlus Avellino, il compito di somministrargli quotidianamente acqua e cibo, assicurargli un giaciglio e le cure mediche del caso attraverso l’Asl. Pur lasciando il nostro cucciolone libero di scorrazzare per il Corso, per via Mancini e per quel centro città che di fatto rappresenta la sua cuccia a cielo aperto, come da sempre ama fare. Ma con tante cure e tanta attenzione in più" ha concluso il primo cittadino.