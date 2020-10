È nato Pistacchio, un labrador verde: "Evento raro, ma c'è una spiegazione scientifica"

Chi aveva mai visto un labrador verde? Giannangelo Liperi e Cristian Mallocci non credevano ai loro occhi quando hanno visto quel cucciolo. "La cagna ha forse partorito sull’erba?", si sono chiesti prima di prenderlo tra le mani e constatare che quello era effettivamente il colore del suo pelo. Pistacchio è stato il nome scelto, non a caso, per il cagnolino nato in un’azienda agricola di Palu 'e Carru (Oschiri), in provincia di Sassari in Sardegna. Quel dettaglio curioso ha una spiegazione scientifica, hanno poi scoperto documentandosi su Internet i proprietari dell’azienda.

Pistacchio, il labrador verde: la spiegazione scientifica

Si tratta di un evento raro ma del tutto naturale. È proprio Cristian a raccontare cosa è successo. "Quando sono andato a vedere come stava la cagna - ha spiegato a La Nuova Sardegna - ho notato che aveva partorito ma uno dei cuccioli aveva un colore insolito: era verde. La prima debole supposizione è stata 'la cagna ha forse partorito sull’erba?'. Ma una volta preso il cuccioletto tra le mani abbiamo capito che era il colore del suo pelo, era davvero verde. Non credevamo ai nostri occhi".

La nascita di cani verdi si verifica nei labrador a causa della biliverdina, una sostanza che si mescola al liquido amniotico della madre durante il parto. Pare che la sostanza colorante venga assunta dal cucciolo più debole. La biliverdina è un pigmento biliare innocuo che può "contaminare" la placenta ed essere assorbito da uno o più esemplari della cucciolata. Non c'è nessun rischio per la salute, dunque: solo una temporanea stranezza estetica.

Il colore insolito scomparirà col tempo e anche Pistacchio diventerà beige come i suoi fratellini. "Il piccolo Pistacchio, così lo abbiamo chiamato in onore al suo colore, sta bene e cresce a vista d’occhio come gli altri cuccioli – ha spiegato Cristian –. Pistacchio è diventato già la mascotte della campagna e ha attirato l’attenzione dei nostri figli che lo hanno visto in fotografia".