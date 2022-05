Il lupo non è più in pericolo: ecco quanti (e dove) vivono in Italia

Dovunque ci sia un habitat idoneo alla presenza del lupo nel Belpaese, il lupo c’è. Un traguardo raggiunto nel giro di mezzo secolo che ha portato la specie da un centinaio di individui sulla soglia della scomparsa nei primi anni ’70, fino a contare 3.300 esemplari oggi. Il che lascerebbe presagire una retrocessione nella valutazione del rischio estinzione che attualmente classifica la specie come “vulnerabile”. Numeri inequivocabili, appena pubblicati dal primo monitoraggio nazionale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), che ha scattato anche un’istantanea della distribuzione della specie. Nonostante nell’ultimo decennio la presenza del lupo si sia diffusa tanto da non suscitare più sorpresa se qualche esemplare si spinge regolarmente anche nei centri abitati, le zone d’elezione rimangono le catene montuose di Alpi e Appennini. Molto più popolati questi ultimi (e i loro dintorni) con 2400 esemplari. Meno densa ma con l’aumento più significativo invece la presenza alpina con 950 individui.

Il “network lupo”

Per la prima volta da quando il lupo è stato protetto, le istituzioni nazionali hanno unito le forze per fotografarne la distribuzione e la consistenza dalle Alpi alla Calabria, utilizzando protocolli avanzati messi a punto da Ispra su mandato del Ministero della Transizione Ecologica. E trattandosi comunque di stime, per ciascuno dei numeri relativi alla presenza va considerata una forchetta di errore tra gli 822 e i 1099 per le regioni alpine, tra 2020 e 2645 per le aree peninsulari. “Il lupo - spiega Piero Genovesi, responsabile del Servizio Coordinamento Fauna Selvatica di Ispra - è una delle specie più conosciute in Italia, ma anche una delle più elusive e difficili da studiare. Tutti i progetti attivati negli anni su questo carnivoro hanno avuto carattere locale e circoscritto nel tempo, limitando la possibilità di produrre una stima accurata a livello nazionale. Per poter produrre il primo monitoraggio nazionale, abbiamo coinvolto tutti gli enti territoriali in un “network lupo” di oltre 3000 persone, coordinate nella regione alpina dal progetto Life WolfAlps EU e da Federparchi nella regione dell’Italia peninsulare”.

Il lupo è fuori pericolo

Il gruppo di lavoro, partito nel 2020, ha suddiviso il territorio nazionale in celle di 10x10 km e percorso a piedi 85.000 km necessari alla raccolta dati. I risultati hanno restituito 6520 avvistamenti fotografici con fototrappola, 491 carcasse di ungulato predate, 1310 tracce, 171 lupi morti, oltre che 16.000 escrementi rinvenuti sul terreno. 1500 sono state le analisi genetiche prodotte. “Questo importante risultato – fa eco Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi - è giunto grazie ad anni di lavoro e di azioni di conservazione portate avanti soprattutto dai parchi. Un contributo è giunto anche dall'aumento degli ungulati che sono la preda naturale del lupo. Raggiunto l’obiettivo, i dati dell'Ispra dicono anche che il lupo è fuori pericolo. A questo punto, è utile che gli interventi di conservazione delle aree protette si indirizzino verso quelle centinaia di specie, importanti per la biodiversità, che in Italia sono concretamente a rischio, seguendo le indicazioni scientifiche delle Liste Rosse dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura”.