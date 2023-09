A un anno dalla scomparsa della Regina Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre 2022, i corgi d'Inghilterra si sono dati appuntamento a Londra e più precisamente a Buckingham Palace. Un omaggio alla ex regnante che nel corso della sua vita ha sempre amato questa razza canina fino a possederne ben 30. "Siamo qui oggi per ricordare Sua Maestà la Regina per ricordarla e per ricordare i suoi corgi", ha detto Agatha Crerer-Gilbert, organizzatrice dell'evento.

