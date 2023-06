Salvato il gatto con la testa incastrata in una bottiglia

Per giorni ha vagato disperato per le strade e i tetti della città di Trapani, con la testolina incastrata in una bottiglia di plastica. Una vera e propria agonia che per fortuna adesso è giunta al termine grazie all'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari di Oipa Trapani, che sono riusciti a catturare il felino e a metterlo in salvo. Una storia a lieto fine documentata sulla pagina Facebook dall'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, che ha postato sui social le immagini del salvataggio: "Finalmente è stato recuperato e tratto in salvo. L'unione fa la forza! Se tutte le persone fossero come i cittadini che hanno contribuito alla ricerca del gatto, il mondo sarebbe un posto migliore"

L'animale aveva la testa incastrata in una bottiglia dal collo tagliato. Per giorni era stato visto dimenarsi invano nel tentativo di liberarsi da quella trappola che, con il passare del tempo, avrebbe potuto ucciderlo. Dopo essere stato notato da una donna, le volontarie dell'associazione animalista hanno tentato diverse volte di avvicinarlo, ma con scarso successo. Sofferente e molto spaventato, il gattino è scappato diverse volte, facendo perdere le sue tracce. Il 13 giugno finalmente il lieto fine, il gatto rosso e bianco, messo al sicuro in un trasportino, è stato subito portato da un veterinario per essere liberato dalla bottiglia e ricevere le cure del caso.

