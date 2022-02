Gli scimpanzé si curano tra di loro utilizzando gli insetti

Gli scimpanzé si medicano catturando gli insetti e applicandoli sulle ferite aperte. Il comportamento è stato osservato in un gruppo di 45 scimpanzé del Gabon, nazione dell'Africa centrale, ed è oggetto di uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology. Dalla ricerca è emerso che gli scimpanzé non curano solo le proprie ferite, ma anche quelle dei propri simili. Un comportamento che secondo il biologo Simone Pika, coautore dello studio, potrebbe essere dovuto al fatto che questi primati sono in grado di provare empatia, sebbene molti scienziati siano ancora oggi riluttanti ad accettare l'ipotesi che gli animali abbiano la capacità di immedesimarsi nelle sofferenze e negli stati d'animo altrui, agendo di conseguenza.

L'input ad approfondire questo tipo di comportamento è arrivato quando nel 2019 una femmina di scimpanzé adulta è stata osservata mentre ispezionava attentamente una ferita che si era procurato il figlio. Ad un tratto ha catturato un insetto in aria, se l'è messo in bocca, lo ha schiacciato e poi lo ha applicato sulla ferita. Un comportamento che gli scimpanzé del parco nazionale di Loango, sulla costa atlantica del Gabon, hanno ripetuto almeno altre due volte. In altri 19 casi inoltre i primati hanno invece utilizzato questo "stratagemma" per automedicarsi. Non è chiaro quale sia l'insetto che gli scimpanzé usano per curarsi, ma secondo gli autori della ricerca potrebbe avere un effetto lenitivo. O almeno: di questo sembrano convinti i primati.