Lo scricciolo, 10 grammi di piume e agilità

E' piccolo e paffuto e rappresenta un vero capolavoro della natura, lo scricciolo, un piccolo uccello dalle dimensioni davvero ridotte.

Questo piccolo passero, il cui nome scientifico è Troglodytes troglodytes, è un piccolissimo uccello che vive nelle zone temperate dell'Europa, del Nord Africa, Nord America e Asia. Il suo nome indica appunto un essere minuscolo e delicato e questo uccello è davvero così. Una pallina di piume dall'aspetto tenero e simpatico che vola tra bassi cespugli e ammassi di rametti, così curioso e agile da addentrarsi negli angoli più angusti delle rocce alla ricerca di cibo.

Caratteristiche dello scricciolo

Lo Scricciolo è grande circa 10 centimetri e pesa pochissimo, circa 10 grammi. Il suo piccolo corpo a mo' di pallina ha un piumaggio marroncino sul dorso, sulle ali e sulla coda, mentre le ali e i fianchi hanno dei leggeri tratti neri e il ventre è leggermente più chiaro. La sua piccola coda spesso tenuta sollevata serve allo scricciolo per bilanciare il petto proteso in avanti e ha una colorazione bruno-rossiccia.

Questo passeriforme è anche conosciuto per la sua grande agilità e dinamicità: si muove con molta facilità anche per il suo piccolo peso corporeo, venendo spesso attirato da tutto ciò che è in movimento. Passa con altissima destrezza da un cespuglio all'altro e saltella sul terreno come quasi a simulare un camminamento e dare l'idea di essere un piccolo mammifero.

Dove vive e di cosa si nutre lo scricciolo

Non è un uccello migratore ma stanziale, preferisce nascondersi tra i cespugli e gli alberi, in zone umide e ombrose. E' possibile trovarlo in collina ma anche in montagna, spesso nelle vicinanze di corsi d'acqua. In inverno si sposta in pianura ed è possibile osservarlo anche nelle nostre città, mentre in estate si rifugia nelle zone montane e più fresche. E' un insettivoro e si ciba di ragni, bruchi e insetti vari anche se in inverno fa spesso scorta di bacche.

Corteggiamento dello scricciolo

I maschi di scricciolo sono poligami e costruiscono un numero indecifrato di nidi da cui entrano ed escono per trovare riparo e rifugio durante la notte. Costruiscono i nidi in luoghi che ritengono sicuri, difficili da trovare nella vegetazione, tra fitti cespugli e rami di edera, spesso preferisce anche le cavità delle rocce, così strette e invisibili che risultano inattaccabili dai predatori. La stagione degli amori inizia ad aprile. Lo scricciolo maschio emette dei trilli acuti per attirare le attenzioni della femmina, la quale, una volta varcato il suo territorio e terminato l'accoppiamento, provvede al perfezionamento del nido rivestendolo di lana e piume, così da renderlo più caldo e impermeabile per la covata.

Le femmine depongono da 5 a 8 uova e badano da sole alla covata che solitamente termina dopo una quindicina di giorni. Gli scriccioli sono comunque uccelli solitari ma i piccoli pulcini restano nei paraggi del nido anche dopo aver imparato a volare, perchè trovano la casa materna un luogo sicuro dove cercare riparo durante le ore notturne.