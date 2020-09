Cani da ferma dalle antiche origini: quattro razze intelligenti e vivaci

Quando si parla di ‘cani da ferma’ si intende tutte quelle razze che non inseguono la preda ma si fermano e la segnalano al proprio padrone. Un tempo la ‘ferma’ avveniva con il cane che si sedeva sulle zampe posteriori, oggi invece avviene in posizione eretta e con una zampa anteriore sollevata. Questi animali sono detti anche ‘cani da punta’, solitamente impiegati nella caccia a pernici e fagiani ,ma sono anche buoni animali da compagnia. Per indole tendono ad annusare e scoprire ogni angolo, e amano scavare in giardino, ma sono amici fedelissimi e molto molto intelligenti e vivaci. Ottimi compagni di giochi anche per i più piccoli. Razze dalle antiche origini e con mantelli unici, tanto da essere spesso raffigurati al fianco di nobili in storici affreschi. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di quattro particolari razze di cani da ferma: dai più noti ai meno conosciuti.

Il Bracco d’Ariège

Il Bracco d’Ariège prende il nome dalla regione francese da cui deriva, e nel XIX secolo è stato incrociato con bracchi di ceppo meridionale dal mantello bianco e arancio, per conferirgli più leggerezza e vivacità. Una razza che sembrava in via di estinzione, fino a quando, nel 1990, alcuni allevatori decisero di dedicarsi esclusivamente a questo animale, riuscendo a farlo sopravvivere. E’ un cane di una certa stazza e molto potente. Il mantello è bianco con macchie che variano dall’arancio al marrone.

Il Bracco Italiano

Il Bracco Italiano è di origine italiana ed è una razza molto antica, tanto da essere ritratto in alcuni affreschi del XIV secolo. E’ un cane dalle linee ben definite, con parte della muscolatura in evidenza. L'altezza al garrese in alcuni esemplari arriva fino a 67 centimetri. E’ un cane molto molto resistente e per questo è considerato adatto a qualsiasi genere di caccia. Un animale molto intelligente, docile e facile da addestrare. Molto fedele.

Il Gammel Dansk Honsenhund

Il Gammel Dansk Honsenhund risale al 1710. Si racconta che un uomo chiamato Morten Bak, che viveva a Glenstrup, da 8 generazioni stava incrociando dei cani di e così creò una razza pura di cani pezzati bianchi e marroni, chiamata “Cane di Bak” o “Cane da ferma danese ancestrale”. In ogni caso questo animale ha un aspetto molto particolare: la testa è completamente marrone scuro mentre il resto del corpo è bianco con piccole macchie. Sul dorso presenta altre grosse chiazze marroni e la coda è meta bianca e metà marrone. Enorme la differenza tra maschi e femmine: i primi sono molto potenti e di una certa stazza, le seconde più vivaci e 'leggere'.

Il Bracco Francese

Il Bracco Francese risale al XVII secolo. Originario del sud ovest della Francia. E’ un cane muscoloso e di un fallibile istinto, e nonostante le dimensioni ha un aspetto e un’andatura nobile. Un animale dalle mille capacità. Secondo la nomenclatura della FCI si distingue in due razze: il bracco francese tipo Gascogne e il bracco francese tipo Pirenei. E’ un ottimo cacciatore e nonostante le dimensioni ha un carattere docile e affettuoso.