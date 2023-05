Lo squalo spiaggiato che partorisce 20 cuccioli e poi muore

L'ultimo sacrificio per mettere al mondo i suoi cuccioli, prima di morire. È grazie a questo estremo gesto che venti piccoli cuccioli di squalo blu sono nati sulla battigia in una spiaggia di Calasetta, sull'isola di Sant'Antioco, in un tratto della spiaggia Le Saline, nel sud della Sardegna. L'esemplare femmina di squalo è stata assistita durante il parto da agenti forestali, intervenuti per prestare soccorso all'animale purtroppo agonizzante per le ferite riportate sul corpo. La mamma squalo è poi morta.

Sono stati alcuni cittadini a segnalare al corpo forestale la presenza del grosso pesce spiaggiato. È stato poi accertato che si trattava di una verdesca femmina, lunga circa due metri.

"La sorpresa è stata ancora più grande nel notare che lo squalo, in un ultimo estremo sforzo, stava partorendo i suoi piccoli", hanno raccontato i forestali. Dopo aver ricevuto indicazioni dai veterinari del Centro recupero cetacei e tartarughe di Nora, gli agenti hanno assistito al parto di 20 piccoli squali che sono stati subito liberati in mare.

Il personale della forestale è rimasto in zona fino a quando gli squaletti si sono allontanati: erano molto disorientati e continuavano a tornare verso riva restando intrappolati nella risacca e rischiando quindi di morire.

Il Corpo forestale precisa che la presenza della verdesca vicino alle coste della Sardegna non rappresenta un pericolo per l'uomo, dato che raramente si avvicina alle spiagge, se non per il tempo necessario a partorire i piccoli.